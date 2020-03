Flash mob Verissimo contro il coronavirus/ I vip cantano Imagine: da Elodie a Nek

Verissimo non lascia solo il proprio pubblico e, prima dell’appuntamento di oggi, sabato 28 marzo, dedicato a Loredana Bertè, Gianni Morandi, Sinisa Mihajlovic e Adriana Volpe, protagonisti de Le storie di Verissimo, lancia un flash mob per infondere coraggio e speranza ai telespettatori di canale 5. L’appuntamento è per le 15.40: i vip che hanno accolto l’invito di Silvia Toffanin e della redazione di Verissimo si stringeranno in un abbraccio virtuale cantando l’emozionante brano di John Lennon ”Imagine” diventato un inno di pace. Verissimo sceglie così di lanciare un messaggio contro il coronavirus aderendo all’iniziativa di tantissimi italiani che, ogni giorno, alle 18, si affacciano ai balconi per cantare insieme le canzoni più belle della musica italiana. La trasmissione di canale 5, sospesa come Uomini e Donne, La Repubblica delle Donne e tanti altri programmi ha scelto di dare vita ad un flash mob più intimo sulle note di Imagine.

FLASH MOB VERISSIMO CONTRO IL CORONAVIRUS: I VIP PRESENTI

Quali vip hanno deciso di aderire al flash mob di Verissimo contro il coronavirus? Sono davvero tanti i personaggi famosi, appartenenti a mondi diversi che hanno subito risposto presente alla richiesta della trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Tra i cantanti ci sono Alessandra Emoroso, Elodie, Giusy Ferreri, Giordana Angi, i ragazzi de Il Volo, Alberto Urso, Gigi D’Alessio, Sergio Sylvestre, Nek e Francesco Renga. Spazio anche alle coppie del mondo dello spettacolo come Melissa Satta e Boateng, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa. E ancora, i volti più amati di canale 5 come Michelle Hunziker e Gerry Scotti. E ancora Serena Rossi, Laura Chiatti, Serena Autieri, Elisabetta Canalis e tanti altri. Insomma, la lista dei vip protagonisti del flash mob di Verissimo è davvero lunga. L’obiettivo, però, è sempre lo stesso: stringersi in un abbraccio virtuale sperando di tornare il prima possibile alla normalità.





