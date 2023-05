Flat Tax 15 per cento/ La Meloni vuole detassare la tredicesima, ecco l’idea

Il Governo Meloni vorrebbe introdurre la flat tax al 15 per cento nella tredicesima. Questo significa poter ridurre la pressione fiscale, ed ottenere un importo in busta paga ben più alto di quel che è previsto solitamente.

La sfida del Governo Meloni è quella di detassare più possibile le buste paghe, che oggigiorno rappresentano sempre più “scarse”, economicamente parlando.

Il problema centrale sarebbe il pressing fiscale a cui sono sottoposti imprenditori e lavoratori italiani.

Flat Tax 15 per cento: a quanto ammonterebbe la nuova tredicesima

La flat tax al 15 per cento in una 13esima, avrebbe un grosso impatto sullo stipendio mensile aggiuntivo (concesso nel periodo natalizio). A conti fatti, con una buona detassazione si potrebbe ottenere una grande somma di denaro, partendo da 70€ fino a 120€ netti in più, in busta paga.

Il punto centrale resta sempre lo stesso: la mancanza di risorse economiche sufficienti a poter coprire tale manovra economica finanziaria, che renderebbe sempre più difficile l’esecuzione e conseguente approvazione di tale manovra economica, ancor più “impegnativa”.

In un’intervista a Libero Quotidiano, anche il noto Enzo De Fusco, consulente del lavoro italiano, fondatore della “De Fusco Labour & Legal, avrebbe mostrato a quanto ammonterebbero i guadagni effettivi con questo taglio fiscale:

200 Euro netti per i lavoratori con guadagni fino a 35.000 euro l’anno, e 420 euro netti per salari annui fino a 50.000 euro.

Sarebbe un segnale importante anche per gli imprenditori, che in un periodo come quello natalizio, vedrebbero una ricircolo dell’economia come mai visto prima.

Più alle famiglie italiane viene dato potere d’acquisto, maggiore sarà la circolazione d’economia, con minor problemi imprenditoriali da risolvere.

Sarebbe come una catena di montaggio: meno tasse, più guadagni, maggior acquisto sul territorio italiano.

Tutto dipenderà dal monitoraggio dei conti pubblici e da quante risorse economiche saranno realmente sostenibili. Con uno sforzo in più, siamo quasi certi che la flat tax al 15 per cento applicata alla tredicesima, possa dare i risultati sperati.

