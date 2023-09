Flat tax 2023/ “Addio” alla misura più importante del Governo

La flat tax del 2023 sarebbe stata attuata con l’intento di agevolare i dipendenti, che in base alle misure concretizzate, avrebbero potuto ottenere uno stipendio più alto. Adesso il Governo, sembrerebbe aver fatto un dietro front e aver abbandonato l’idea del nuovo sistema fiscale agevolato.

Di fatto, la flat tax potrebbe essere abolita dopo che il Governo avrebbe reputato la situazione, con una certa “complessiva valutazione, anche a fini prospettici”. Per questo motivo, sembrerebbe non esserci più nulla da fare, se non congelare – fino a data da destinarsi – la misura principale del sistema fiscale.

Salvini: “Germania e Spagna pagano Ong per portare qui i migranti”/ “Non escludo Marina per bloccare flussi”

Flat tax 2023: a cosa rinunceranno i dipendenti?

La flat tax 2023 sarebbe stata la misura economica più importante, che avrebbe permesso ai dipendenti di poter ottenere uno stipendio più alto. Ma non solo, perché grazie a degli sconti e allo stop sulle imposte anticipate, anche per gli imprenditore sarebbe stato un grande vantaggio.

Zanni (Lega): “Ppe contro Marine Le Pen? Errore grave”/ “Dicano dove stanno: basta inseguire la sinistra”

Sconti sulle 13esime

A proposito di sconti sulle 13esime, il comma di riferimento – almeno fino ad oggi – prevede quanto segue:

L’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima.

Resta la rateizzazione

Lega Nord, seppur non favorevole all’addio o al congelamento della flat tax 2023, quanto meno insiste sull’attuare la rateizzazione delle tasse di novembre, che peserebbero parecchio sulle tasche dei contribuenti.

Iezzi: “Albo degli imam serve, troppi senza controllo”/ Pdl Lega: rispetto donne, predicazioni in italiano e…

Dopo quasi tre anni di intensa battaglia condotta da me e dalla Lega ho depositato, come relatore, un emendamento alla delega fiscale per la riduzione della ritenuta di acconto e la rateizzazione delle imposte e, in particolare, del maxi acconto annuale delle imposte di novembre.

Infine, il responsabile unico del Dipartimento Economia della Lega, ha fatto sapere che le sue intenzioni non sono quelle di variare le modalità di calcolo (anche previsionale), ma piuttosto rateizzare e magare posticipare, le imposte anticipate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA