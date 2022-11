Flat tax dipendenti/ Brutte notizie per i subordinati: chi sarà agevolato?

La Flat tax per dipendenti non sembra realizzarsi come si sperava. A farlo intendere sono state le parole di Maurizio Leo, Viceministro dell’economia e delle finanze, durante una diretta a Quarto Grado, andata in onda durante la sera del lunedì 14 novembre.

Ma questo non dovrebbe scoraggiare lavoratori e lavoratrici dipendenti, che potrebbero esser accontentati con un potenziamento dei benefit fiscali, tra cui nuovi premi di produttività fino a 3 mila euro.

Flat tax dipendenti: è un sì oppure un no secco?

La Flat tax per dipendenti resta esclusa. La tassazione viene alleggerita soltanto nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi, che invece sono sommersi di tasse e fino ad oggi non hanno trovato nessun o quasi, benefit fiscale.

Il viceministro Leo ha giustificato quanto detto, spiegando:

“Noi vorremmo estenderlo anche ai dipendenti, però i numeri sono abbastanza robusti quindi credo che sia un po’ complesso farlo”.

In occasione di una recente annotazione nel Documento di Economia e Finanza, Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze dell’Italia,

Sono inoltre allo studio altre misure che riguardano l’estensione della soglia di ricavi e compensi che consente ai soggetti titolari di partita IVA di aderire al regime forfetario e un regime sostitutivo opzionale (cd “flat tax incrementale”) per i contribuenti titolari di redditi da lavoro o di impresa non aderenti al regime forfetario che potranno assoggettare ad aliquota del 15 per cento una quota dell’incremento di reddito registrato nel 2022 rispetto al maggiore tra i medesimi redditi dichiarati e assoggettati all’IRPEF nei tre anni d’imposta precedenti”.

Gli interventi previsti dalla Legge di Bilancio del 2023 sono molto interessanti, seppur al momento destinati soltanto a liberi professionisti:

Estensione del limite del regime forfettario da 65 mila e 85 mila euro; Tassa fissa al 15% per chi registra un aumento di reddito rispetto agli ultimi tre anni.

Proprio per quest’ultimo punto, il viceministro Leo ha sottolineato che sarebbe misura impossibile da proporre a chi ha un lavoro dipendente.











