Confermata la flat tax sul forfettario per il 2026 e l'aumento della compatibilità con il reddito da lavoro dipendente.

A partire dal 2026 la flat tax che regola il regime forfettario non solo resta, ma implica un aumento con la compatibilità con il reddito da lavoro subordinato. Ciò significa poter lavorare simultaneamente (sia come autonomi che dipendenti) senza infrangere la normativa in vigore.

Negli ultimi mesi si era discuso di un’ipotetica cancellazione del regime agevolato, poi smentita dall’ultimo Decreto in Bilancio che invece ha incrementato la cumulabilità con un lavoro sotto contratto da dipendente. Vediamo dunque le nuove cifre da non dover superare.

ISEE 2026/ Niente prima casa, cosa cambia per i 5 aiuti

Flat tax forfettario e compatibilità con il lavoro da dipendente dal 2026

Anche per l’intero anno 2026 per poter aderire alla flat tax del forfettario (pur avendo con lavoro da dipendente), il limite resta a 35.000€ (anziché i 30.000€ ordinari com’era previsto dal comma 57 della Legge 190/2014).

Bonus casa 2026/ Bozza salvata, proroga per un altro anno: e dopo?

L’obiettivo è quello di incentivare ad aprire partita IVA e dunque spronare – soprattutto i giovani – a realizzare delle startup pur potendo contare su uno stipendio fisso (almeno inizialmente). Si era anche discusso di innalzare la soglia passando dagli 85.000€ odierni fino a 100.000€.

Questo incremento però, sembrerebbe esser stato messo in standby, probabilmente i tecnici del Governo stanno approfondendo la questione.

Chi viene intaccato nella misura?

L’aspetto più rilevante riguarda i soggetti – con contratto da lavoro dipendente – che durante quest’anno (2025), hanno aperto partita IVA con il regime forfettario pur avendo una RAL (per il 2024) tra 30.000€ e massimo 35.000€.

Taglio accise benzina/ L'illusione dell'adeguamento: beffa sul gasolio

Senza l’attuale proroga non avrebbero potuto godere della flat tax, passando quindi alla tassazione ordinaria, ma con questa novità nel nuovo DDL saranno ammessi nella misura.

Al momento non ci sono dati per poter dire quanti saranno i soggetti coinvolti nella platea dei beneficiari, ma stando ai risultati riportati dal dipartimento delle Finanze sappiamo che agli inizi del 2025 c’è stato un incremento dell’1,5% rispetto allo stesso periodo analizzato e risalente al 2024).

Nel 1° trimestre le adesioni complessive sono state 101.450, mentre nel secondo 55.940. Numeri interessanti che fanno prospettare un interesse via via più crescente verso questa forma di lavoro autonomo.