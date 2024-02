Flat tax partite IVA/ Ecco perché questo regime viene scelto (Oggi 14 Febbraio 2024)

Sempre più partite IVA – nuove – optano per la flat tax. Il regime forfettario, sembra essere il privilegiato. Un sistema basato su una riduzione delle imposte da dover versare all’erario molto meno impegnativa rispetto ad altre forme “giuridiche”, quali potrebbero essere le società di persone e le società di capitali.

I dati parlano chiaro: quasi la metà delle nuove attività preferiscono aderire al regime agevolato. D’altronde, i vantaggi si semplificano sia in termini economici che burocratici. Con il regime forfettario è possibile pagare soltanto il 5% di aliquota (a patto che si tratti di una nuova attività), o il 15% se fossero trascorsi cinque anni da quando è stata avviata l’impresa.

Due P.IVA su due sono flat tax: perché sono così convenienti?

Anche se il regime forfettario di una partita IVA ha dei limiti sul concordato preventivo biennale, i dati emersi e riportati da Ilsole24Ore, dimostrano chiaramente come la flat tax sia la scelta prioritaria per ogni nuovo contribuente e imprenditore italiano.

Se il regime forfettario è vantaggioso da un aspetto, dall’altro lato, gli svantaggi potrebbero essere a discapito del nostro Bel Paese, i cui neo imprenditori potrebbero essere limitati nella crescita della loro attività autonoma, proprio per via delle restrizioni in termini di fatturato della flat tax (tetto massimo attuale di 85 mila euro).

Dalla Ragioneria di Stato arriva una novità che interessa i contribuenti aderenti al regime forfettario, permettere soltanto per il 2024 (un tempo breve ma sperimentale), di accordarsi con il Fisco ma soltanto per un tempo massimo di un anno (e non il biennio come avviene per le altre forme imprenditoriali).

Dal momento in cui la domanda per aderire alla flat tax – per ragioni meramente economiche e burocratiche – è via via crescente, l’idea della Ragioneria di Stato è quella di intervenire in modo bonario, cercando e introducendo altre soluzioni più flessibili da far apprezzare.

Nello specifico, si opta per sperimentare il concordato preventivo (diventando anche biennale per le partita IVA in flat tax), e di ridurre le procedure burocratiche (saltando ad esempio le pagelle fiscali), e divenendo un regime ancora più allettante.











