Plasma e Flavia hanno affrontato la loro sfida ad Amici 25 ma sul web si è scatenato un sospetto e qualche critica: ecco perché

Durante il daytime di Amici 25 andato in onda su Canale 5 il 27 novembre, sono state anticipate due delle sfide che avrebbero dovuto andare in scena domenica, nel corso del nuovo pomeridiano (di cui abbiamo già le anticipazioni). Protagonisti delle sfide sono stati i due cantanti Plasma e Flavia, che oltre a condividere questa avventura nel talent, sono anche fidanzati. Chi ha seguito gli ultimi daytime sa, infatti, che un bacio ha sancito la nascita della coppia di Amici 25, che tanto sta facendo discutere sia dentro che fuori dalla casetta.

Una premessa utile per comprendere meglio il motivo per il quale sul web c’è chi ha commentato negativamente le sfide andate in scena e la scelta di chiamare entrambi in studio contemporaneamente. Flavia e Plasma hanno infatti potuto assistere alla sfida dell’altro, una mossa che qualche utente del web ha trovato strategica.

Flavia e Plasma vincono le sfide ad Amici 25 ma sul web scatta la polemica (e il sospetto)

Sia Plasma che Flavia hanno vinto la loro sfida ad Amici 25, ma molti hanno commentato negativamente questa decisione, soprattutto nel caso dell’allievo di Rudy Zerbi. C’è chi infatti ha scritto: “Lo sfidante nettamente più forte ma ormai basta che fai coppietta con qualcuno e non esci”; e ancora “Siamo sinceri, ma uno così non lo faranno mai uscire perché serve al programma per gli ascolti”. O, nel caso di Flavia, tra i commenti sotto il post della sfida, sul canale Instagram di Amici, si legge: “Ma la sfidante che voce angelica, si vede che Flavia rimane per la coppietta”. Insomma, il sospetto di molti è che il fattore coppia incida molto nel percorso degli allievi della scuola.

