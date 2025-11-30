Flavia e Plasma, amore in crisi già alla nascita? Il primo bacio divide il pubblico di Amici 25 e sui social piovono commenti al vetriolo contro la coppia.

Flavia e Plasma sono una delle coppie di Amici 25. Il loro feeling è diventato sempre più forte tanto che durante una serata di qualche giorno fa è scattato il loro primo bacio quando lui l’ha invitata a sedersi un po’ per coccolarsi a fine giornata. Plasma, nome d’arte di Antonio, si è dimostrato da subito parecchio innamorato di lei, e si è assicurato di intraprendere qualcosa di serio: “Però, se decidi di salire sul carro, non è che dopo puoi decidere di scendere, capito?”, le ha detto per capire se la relazione fosse importante.

Mentre chiacchieravano, è scattato il bacio. In una delle precedenti puntate Plasma aveva dedicato una canzone alla fidanzata dato che si trovava in sfida e sarebbe potuto uscire in tutti i momenti. In seguito, si era dichiarato a lei senza mezzi termini: “Oggettivamente… ci vedo del potenziale tra me e te e vorrei capire com’è possibile che tu non vedi questa cosa che palesemente esiste… non riesci a percepire le potenze cosmiche?”. Peccato che nonostante l’entusiasmo il web non ami molto questa coppia e i commenti siano decisamente negativi nei loro confronti. Andiamo a vedere il parere dei fan di Amici 25 su Flavia e Plasma.

Flavia e Plasma, i commenti social al veleno: il web non li vuole insieme

Non sempre le nuove coppie di Amici ottengono il supporto del pubblico. Anzi, spesso succede che dopo che una coppia si palesi, arrivino i commenti dei telespettatori contrari. Andiamo a vedere cosa si dice di Flavia e Plasma sui social: “La coppia più antipatica mai vista ad Amici: lui che parla di sforzo autoriale quando le sue barre sono a un livello elementare di forma e contenuti, lei che non fa nulla dentro la scuola e pensa di essere beyonce! Speriamo escano” scrive un utente. E c’è anche chi vorrebbe vedere Flavia vicino ad un altro concorrente: “No scusate ma io Flavia la preferirò sempre con Gard…“. “Plasma deve capire che Flavia non gli fa per niente bene“, “Plasma si sta rovinando dietro a lei.. peccato“. Cosa ne pensate?