Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini e figli: il matrimonio nel 2016, poi la nascita di Federico, Farah e Flaminia negli anni successivi

Dura ormai da più di dieci anni la storia d’amore tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini, che dopo una vita passata da colleghi sui campi di tennis, si sono innamorati. “Ci cercavamo, ci vedevamo molto perché entrambi vivevamo a Barcellona. Non so come è nata la nostra storia, semplicemente ci siamo trovati. Un giorno è cambiato il nostro sguardo” hanno raccontato i due tennisti, che prima di innamorarsi e cominciare la loro relazione, ci scherzavano su, convinti del fatto che mai sarebbe successo che tra loro scoppiasse l’amore. Prima di legarsi a Fognini, Flavia ha avuto altre relazioni nel mondo del tennis: poi, dopo essersi innamorata del collega azzurro e aver annunciato il ritiro dallo sport, è convolata a nozze con Fognini. I due si sono sposati nel 2016 e negli anni successivi hanno avuto tre bambini.

Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini e figli: tre bambini in quattro anni

Dopo aver capito di provare qualcosa in più di una semplice amicizia l’uno per l’altro, Flavia Pennetta e Fabio Fognini si sono avvicinati. Il primo bacio? Lo ha dato la tennista azzurra: “Lui aveva paura di prendere un palo, così l’ho baciato io” ha rivelato. Da quel momento il loro rapporto si è trasformato e i due hanno cominciato una storia d’amore che ha portato poi alla nascita di tre figli, Federico, nato nel 2017, Farah, nel 2019 e poi Flaminia, venuta al mondo nel 2021.

Dopo essersi ritirata dal mondo del tennis, Flavia Pennetta si è dedicata alla famiglia ma non soltanto: continua, infatti, a lavorare nel mondo del tennis, collaborando con Sky Sport. Nel frattempo non ha smesso di fare il tifo per il marito, che invece ha continuato a gareggiare fino al 2025. “Orgogliosa di te, oggi e sempre” ha scritto a luglio, in occasione di una delle ultime partite del marito sull’erba.