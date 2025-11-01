Flavia Pennetta, chi è moglie di Fabio Fognini: "Non è il mio primo grande amore. Figli? Temevo di non avere Federico, Farah e Flaminia"

Flavia Pennetta, chi è la moglie di Fabio Fognini: “Fortuna incontrarlo ma non è stato il mio primo grande amore”

È tra i concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle 2025 e, seppur non è un talento nel ballo, puntata dopo puntata ha saputo conquistare l’affetto del pubblico e ammorbidire la giuria soprattutto Selvaggia Lucarelli con la quale scherza spesso di avere un flirt in corso ma ovviamente il cuore del tennista è impegnato. Tutti sanno che la moglie di Fabio Fogni è l’ex tennista Flavia Pennetta.

VINCITORE E CLASSIFICA BALLANDO CON LE STELLE 2025, SESTA PUNTATA/ Trionfa Fabio Fognini!

E proprio la campionessa ed orgoglio italiano nei giorni scorsi è stata ospite a This in Me da Silvia Toffanin ed oltre a parlare dei suoi successi sportivi si è lasciata andare alle confessioni anche dal punto di vista privato, parlando del marito. Flavia Pennetta, la moglie di Fabio Fognini, ha confessato che è stata una fortuna incontrarlo: “Ho avuto la fortuna di trovare la persona che non avrei mai pensato in vita mia dopo una delusione d’amore.” Tuttavia, lo sportivo non è il suo primo grande amore: “Ma il mio primo grande amore è stato…il tennis!”



Beppe Convertini eliminato a Ballando con le stelle 2025/ Demolito dalla giuria: "Hai smosso la colite!"

Chi sono moglie e figli di Fabio Fognini, Flavia Pennetta: “Temevo di non averne”

Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono diventati marito e moglie nel 2016 ed hanno tre figli Federico, nato nel 2017, Farah del 2019 e Flaminia nata nel 2025. E l’ex tennista Flavia durante l’intervista concessa a Silvia Toffanin ha ammesso che temeva di non riuscire ad avere dei figli: “Ho sempre desiderato diventare mamma, forse quella è stata una delle mie paure più grandi. Pensavo che il mio fisico non fosse pronto, a causa del troppo stress, ma sono stata fortunata.” Ed invece alla fine è riuscita ad ottenere la sua vittoria più bella ed oggi la sua famiglia è il suo miglior trofeo. Lo sport unisce tutta la famiglia ma Fognini su questo è stato chiaro, per inseguire il sogno del tennis ha sacrificato la sua adolescenza e, solo per questo motivo, non vorrebbe che i suoi figli seguissero il suo esempio.