Flavia Pennetta e Fabio Fognini/ “Prima eravamo amici, poi è scoppiato l’amore”

Fabio Fognini e Flavia Pennetta tornano a Verissimo per la prima volta insieme per raccontare la storia del loro amore. In passato il campione di tennis proprio negli studi di Canale 5 aveva rivelato dettagli e retroscena sulla nascita della storia con l’ex tennista italiana. “Con Flavia Pennetta ci siamo allenati insieme nello stesso centro, a Barcellona. Prima eravamo amici, poi all’improvviso è scoppiato l’amore e le ho chiesto di sposarmi al Tibidabo, è un luogo molto importante per lei” – ha detto il campione. Un amore nato all’improvviso da un rapporto di amicizia come ha sottolineato la coppia in occasione di una intervista rilasciata a Vanity Fair : “non ce l’aspettavamo: da un rapporto di amicizia e divertimento, andato avanti per anni quando entrambi eravamo fidanzati, ci siamo trovati un giorno che i discorsi erano gli stessi, ma le sensazioni e gli sguardi diversi”.

Tutto è iniziato da un bacio che la ex tennista ha definito “strano”: “è una sera sul divano di casa è scattato il bacio. Un bacio strano: sembrava che ci conoscessimo da sempre, che ci fossimo baciati tutta la vita”.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono una delle coppie più belle dello sport. Da quel bacio i due non si sono più lasciati; anzi sono diventati anche marito e moglie. Un matrimonio celebrato nel 2016 e dal loro amore è nato anche il figlio Federico. Una grande gioia per la coppia che sui social ha postato una foto in cui si vedono entrambi su un campo da tennis. A corredo della foto il messaggio del campione: “in questi tempi difficili realizzi quanto una cosa significhi per te nel momento in cui ti viene tolta… per me, questo è il caso del tennis. Oggi è un giorno speciale. Tornare in campo dopo due mesi è fantastico. Mi sento fortunato di poter condividere questo momento con la donna che amo. Questa è la mia terra, la mia città, il mio campo, il mio mare”.

I due parlando poi dei rispettivi pregi hanno rivelato: Fognini: “cosa mi piace di più di Flavia? La complicità, il capirsi con uno sguardo”, mentre la Pennetta: ” ci siamo sempre detti le cose in faccia”.

