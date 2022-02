Flavia Pennetta, Fabio Fognini e i figli/ Tutti con nomi che iniziano con la “F”…

Flavia Pennetta e Fabio Fognini, i tre figli

Flavia Pennetta e Fabio Fognini si sono sposati nel giugno 2016 a Ostuni, in provincia di Brindisi. Attualmente la famiglia è composta da cinque elementi, tutti con nomi che iniziano con la lettera “F”: oltre ai genitori Fabio e Flavia, il primogenito Federico, 4 anni, Farah che sta per compiere 2 anni, e la nuova arrivata, Flaminia, nata lo scorso novembre. La campionessa 39enne si è ritirata dal tennis dopo essere entrata nella storia per aver vinto nel 2015 pennetgli Us Open battendo in finale la connazionale Roberta Vinci. E’ stata la seconda italiana di sempre dopo Francesca Schiavone a essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam, diventando a 33 anni la tennista più anziana di sempre ad aggiudicarsi il primo Slam della carriera.

Flavia Pennetta, quando e perchè si è ritirata?/ "Smettere è una liberazione"

Flavia Pennetta, la sua carriera sportiva

Flavia Pennetta è nata a Brindisi, 25 febbraio 1982. Oltre alla già citata vittoria degli US Open 2015, nel corso della carriera ha vinto 11 tornei WTA in singolare battendo giocatrici come Venus Williams, Maria Sharapova, Victoria Azarenka, Justine Henin, Amélie Mauresmo, Martina Hingis, Simona Halep, Caroline Wozniacki e Jelena Janković tutte ex numero uno del mondo. È stata numero 6 del mondo nel settembre 2015, poco dopo il trionfo a New York; precedentemente era stata anche la prima tennista italiana ad entrare nella top ten della classifica mondiale WTA Tour il 17 agosto del 2009, vincendo il torneo di Palermo, il Premier di Los Angeles e raggiungendo la semifinale a Cincinnati, inanellando così una serie positiva di 15 vittorie consecutive. Da alcuni anni il suo nome è indissolubilmente legato ad un altro grande tennista nostrano ovvero Fabio Fognini.

LEGGI ANCHE:

FLAVIA PENNETTA È INCINTA/ Fabio Fognini ancora papà: l'augurio di MagniniFabio Fognini e Flavia Pennetta/ Nome del primo figlio è un omaggio a Federico Luzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA