Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini: chi è la giocatrice di tennis, moglie del collega e mamma di tre figli? Ha vinto gli US Open 2015

Il nome di Flavia Pennetta è uno dei più conosciuti nel mondo del tennis. Prima della nuova ondata di talenti, che ha visto salire alla ribalta Jasmine Paolini e la più “veterana” Sara Errani, è stata proprio la moglie di Fabio Fognini a fare la storia del tennis femminile italiano, arrivando a vincere l’incredibile Slam degli US Open nel 2015.

Originaria di Brindisi, Flavia Pennetta ha cominciato a giocare da bambina, vincendo anche diversi tornei in coppia con Roberta Vinci, pugliese come lei. Nel 2000, proprio in occasione del suo diciottesimo compleanno, Flavia Pennetta è diventata ufficialmente una tennista professionista, tentando le qualificazioni a diversi tornei. È nel 2009 che per Flavia sono arrivati i primi risultati importanti, con l’11esima posizione del ranking.

Dopo aver battuto sconfitto Venus Williams negli ottavi di finale del Cincinnati Open e poi Daniela Hantuchova ai quarti, la tennista azzurra è entrata ufficialmente a far parte della top 10. Uno dei momenti più alti della sua carriera è arrivato nel 2011, con il trionfo nel torneo di doppio agli Australian Open in coppia con Gisela Dulko, tanto da diventare n.1 al mondo nel doppio.

Dopo un brutto infortunio è tornata su alti livelli nel 2013, vincendo gli Indian Wells nel 2014, ottenendo così il 10° titolo in carriera. L’anno successivo, il titolo più alto della sua carriera, quello degli US Open, vinti nel singolo. Proprio in quell’occasione, Flavia Pennetta ha annunciato di avere intenzione di ritirarsi al termine della stagione, dopo aver vinto il suo primo Grande Slam.

Chi è Flavia Pennetta, la moglie di Fabio Fognini: l’amore e poi le nozze nel 2016

Flavia Pennetta, prima di innamorarsi di Fabio Fognini, è stata legata ad altri due tennisti. Nel 2016, un anno dopo il ritiro, è convolata a nozze con il collega azzurro: i due si sono giurati amore eterno nella splendida cattedrale di Ostuni, in Puglia, davanti a 200 invitati. L’anno successivo, nel 2017, è nato il loro primo figlio, Federico, seguito da Farah e Flaminia. Un amore che dunque negli anni si è arricchito non solamente di grandi titoli sportivi, ma soprattutto di tre immense vittorie, le più belle di tutta la vita.