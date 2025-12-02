Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini e figli: i due stanno insieme dal 2014 quando si sono scambiati il primo bacio dopo una lunga amicizia

Prima grandi amici, con il tempo Flavia Pennetta e Fabio Fognini si sono legati ancor di più, vedendo trasformare in altro il loro rapporto. Entrambi tennisti, dopo diverse storie d’amore con altre persone si sono legati tra loro, vivendo una storia che ha poi portato alle nozze e all’arrivo dei loro tre splendidi figli. Flavia, di sei anni più grande rispetto al marito, è al suo fianco dal 2014: i due si sono baciati per la prima volta a Barcellona e a fare il primo passo è stata proprio lei.

Dopo una lunga amicizia, infatti, Flavia e Fabio hanno compreso di provare qualcosa in più ma il tennista, per non compromettere quel rapporto, non si è sbilanciato. È stata lei, però, a fare il primo passo, dando a Fognini quel bacio che ha poi suggellato l’inizio del loro grande amore.

Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini e figli: una famiglia felice

Il matrimonio tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini è arrivato poco dopo, nel 2016, a Ostuni. Proprio in Puglia i due sono convolati a nozze, dando vita alla loro famiglia che negli anni è cresciuta e ha visto arrivate tre splendidi bambini. Pennetta, che poco prima aveva dato l’addio al tennis, nel 2017 è diventata mamma di Federico.

Poi nel 2019 è arrivata Farah e due anni più tardi Flaminia. Una famiglia molto unita della quale la moglie di Fabio Fognini è una mamma felice: qualche tempo fa, infatti, aveva rivelato di aver avuto a lungo paura di non poter realizzare il suo sogno di diventare mamma. Cosa che invece è successa.

Flavia Pennetta, la moglie di Fabio Fognini, è profondamente innamorata di lui ormai da più di dieci anni. Mamma felice di Federico, Farah e Flaminia, è anche una moglie profondamente innamorata di Fabio Fognini, del quale continua a farla innamorare “la complicità, il capirsi con uno sguardo”.

