Flavia Prisco, chi è la moglie di Walter Veltroni/ Le figlie Martina e Vittoria e…

Walter Veltroni, vita privata: la moglie Flavia e le figlie Martina e Vittoria

Politico, giornalista, scrittore, nonché ex sindaco di Roma, Walter Veltroni è uno degli ospiti di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno di oggi pomeriggio. La sua carriera è indissolubilmente legata alla politica, avendo fatto parte inizialmente del Partito Comunista Italiano, per poi diventare il primo segretario del Partito Democratico nel 2007. All’attività da politico si aggiunge anche quella di affermato giornalista, essendo stato direttore de L’Unità nella prima metà degli anni ’90.

Lisa Manosperti, chi è/ Seconda a The Voice Senior 2023: "Mi sento di aver vinto"

Ma, eccezion fatta per la sua ricca carriera professionale, della sfera privata di Walter Veltroni si conoscono ben poche informazioni. Sappiamo però essere sposato dal 1982 con l’architetto Flavia Prisco e dal loro matrimonio sono nate due figlie, Martina e Vittoria.

Walter Veltroni e Flavia Prisco: il matrimonio e le figlie della coppia

Le informazioni sulla vita privata di Walter Veltroni sono poche, essendo la sua una famiglia piuttosto riservata e poco incline ai riflettori della cronaca rosa. In una delle rare dichiarazioni rilasciate, la moglie Flavia Prisco aveva raccontato come conobbe il giornalista, in una vecchia intervista a Donna Moderna: “Al Festival della gioventù, a Berlino nel 1973, un appuntamento mitico per quelli della mia generazione. Anche mio padre e mia madre si erano conosciuti lì. Io avevo 15 anni, lui 18. Tornati a Roma, mi aveva chiesto di metterci assieme, ma io me l’ero cavata in modo diplomatico: “Restiamo amici”. E per un anno siamo andati avanti così“.

Don Bruno Maggioni, chi è il "prete canterino"/ "Amore, speranza e gioia"

La coppia successivamente si sposò nel 1982 ed ebbe due figlie, Martina e Vittoria. La primogenita lavora come produttrice televisiva, mentre la seconda come stilista. Entrambe hanno intrapreso la propria strada professionale, potendo comunque sempre contare sull’appoggio e il sostegno dei genitori.

LEGGI ANCHE:

Enrico Brignano, chi è il marito di Flora Canto/ Il matrimonio e due splendidi figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA