Flavia Prisco, moglie Walter Vetroni e le figlie Martina e Vittoria/ “Discutiamo spesso…”

Walter Veltroni è uno dei volti noti della politica italiana. Ex sindaco di Roma, città che ha guidato come primo cittadino nel 2001 e poi nel 2006 dopo la riconferma, nel 2008 ha rassegnato le sue dimissioni per candidarsi alle elezioni politiche dell’aprile successivo, poi perse. In seguito alla delusione delle votazioni, Veltroni ha salutato il mondo della politica per intraprendere altre attività. Ad esempio, dal 2014 è diventato membro del Consiglio Direttivo di Unicef Italia. Non mancano poi le esperienze come scrittore: è ad esempio editorialista per il Corriere della Sera. Per quanto riguarda la vita privata, Veltroni è sposato con Flavia Prisco, dalla quale ha avuto due figlie, Martina e Vittoria.

Riccardo Sangiuliano, ex Nathaly Caldonazzo/ Figlia Mia: "Qualcosa di meraviglioso"

Flavia Prisco e Walter si sono conosciuti nel 1973 ma il matrimonio è arrivato solo dopo 9 anni. Architetto, Flavia ha sposato il politico nel 1982. La coppia ha avuto due figlie, Martina e Vittoria. La loro storia è nata in modo molto romantico. Come ha raccontato la Prisco a Donna Moderna, i due si sono conosciuti nel corso di un Festival in Germania: “Ci siamo conosciuti al Festival della gioventù, a Berlino nel 1973, un appuntamento mitico per quelli della mia generazione. Anche mio padre e mia madre si erano conosciuti lì. Io avevo 15 anni, lui 18. Tornati a Roma, mi aveva chiesto di metterci assieme, ma io me l’ero cavata in modo diplomatico: “Restiamo amici””. Negli anni a seguire, poi, l’inizio della relazione e il matrimonio.

Nathaly Caldonazzo choc sul padre Mario/ "Violento emotivamente ma anche fisicamente"

Chi sono Flavia Prisco e le figlie di Walter Veltroni Martina e Vittoria

Flavia Prisco, sempre nell’intervista rilasciata a Donna Moderna nel 2008, ha rivelato di essere “una donna che non sa cucinare, non sa scegliere gli abiti giusti per il marito e neppure le cravatte. Una che lavora nel suo studio, segue i progetti, va nei cantieri, quando si ricorda fa la spesa, la fila alla posta o in banca”. Walter Veltroni, invece, è un marito molto preciso: “Quando lascio le luci accese e gli armadi aperti, se è stanco si innervosisce. E ogni tanto discutiamo dell’educazione delle figlie. Io sono più permissiva. Lui è più rigido, con regole tipo: non si rientra a quest’ora. Infatti sta sveglio la notte fino a quando non le sente tornare“. La situazione, negli anni, è cambiata: infatti adesso le figlie di Walter Veltroni, Vittoria e Martina sono diventate grandi e hanno la loro vita.

SEMYON BYCHKOV, CHI È?/ Direttore d'orchestra: "Ho lasciato Russia per essere libero"

Martina Veltroni, prima figlia Walter e Flavia, vive negli Stati Uniti e lavora come produttrice televisiva: qui ha ottenuto importanti riconoscimenti e premi che hanno reso orgogliosi i suoi genitori. Vittoria Veltroni è invece una stilista. La giovane professionista si è classificata terza tra i giovani talenti che hanno sfilato a Santo Spirito in Sassia per il cinquantenario dell’Accademia di Costume & Moda nel 2014. Insomma, due carriere diverse da quelle dei genitori ma non senza grandi soddisfazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA