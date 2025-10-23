Tutto quello che c'è da sapere su Flavia Renzi e mamma Barbara, finaliste di io canto family 2025: il ricordo della nonna.

Per amore dei figli, si è disposti a tutto, anche a combattere la propria timidezza e mamma Barbara ne è la testimonianza. Tra le otto coppie finaliste di Io canto family 2025 che, al termine della finale di questa sera decreterà la coppia vincitrice, ci sono anche Flavia Renzi e mamma Barbara che hanno deciso di partecipare al programma sia per realizzare un sogno di Flavia che per la nonna con cui la giovane era solita guardare la trasmissione.

Barbara che nella vita fa la pasticceria, avendo in comune con la figlia la passione per la musica, ha così deciso di mettersi in gioco e, nonostante la timidezza, ha accettato di partecipare al talent show in cui è importante non solo la voce, ma anche le emozioni che si trasmettono con la musica. Insieme, così, Barbara e Flavia sperano di realizzare anche il sogno della nonna.

Flavia Renzi e mamma Barbara: il ricordo della nonna a Io canto family 2025

Flavia Renzi che frequenta il secondo liceo scientifico ha da sempre una grande passione per il canto che ha deciso di assecondare partecipando a Io canto family e realizzando, così, anche il sogno della nonna venuta a mancare un anno fa e con cui era solita guardare la trasmissione.

Ogni volta che guardavano il programma, la nonna chiedeva a Flavia quando l’avrebbe vista su quel palco. Purtroppo, la nonna non è riuscita a vederla essendo venuta a mancare prima ma Flavia, con l’aiuto di mamma Barbara, spera di poter dedicare la vittoria proprio all’amatissima nonna.

