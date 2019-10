Flavia, sorella segreta di Elettra Lamborghini?/ “Voglio incontrare nostro padre”

Colpo di scena nella vita di Elettra Lamborghini. La nota regina del Twerk potrebbe avere una sorella rimasta finora segreta. La rivelazione shock arriva attraverso le pagine del settimanale Nuovo, infatti, la 31enne Flavia, un’estetista napoletana, lancia un appello che lascia tutti senza parole. La ragazza infatti annuncia che suo padre potrebbe essere Tonino Lamborghini, padre di Elettra, le gemelle Lucrezia e Flaminia, Ferruccio e Ginevra. “Elettra, mettiti nei miei panni e aiutami a sensibilizzare tuo padre” dichiara alle pagine del noto settimanale diretto da Riccardo Signoretti Flavia. Così continua “Vorrei parlare con lui e scoprire la verità. Credo sia l’unica via possibile. – e aggiunge – Ho provato tante volte a contattare Tonino Lamborghini privatamente, senza coinvolgere né avvocati né giornali, ma da lui non ho avuto risposta. Ho pure contattato sua moglie, ma mi ha risposto che lui non voleva avere alcun colloquio con me”.

Flavia lancia un appello alla “sorellastra” Elettra Lamborghini

La 31enne napoletana desidera avere un incontro con suo padre, o presunto tale, Tonino Lamborghini. Così, alle pagine del settimanale, la sorellastra di Elettra Lamborghini ammette: “Mi sono presentata davanti all’azienda di Lamborghini. Lui è arrivato in auto ed è sceso un attimo lasciandola aperta. Io ne ho approfittato e mi sono seduta sul sedile del passeggero, così quando è risalito eravamo faccia a faccia.” Flavia ammette di aver svelato la sua identità ma la sua reazione non è quella che si aspettava: “Gli ho detto chi ero e la sua reazione è stata di cattivo gusto. Mi ha detto che mia madre era una donna frivola e che tra loro non c’era stata una relazione, ma solo fugaci incontri. Mi ha detto che ero stata scorretta a contattare sua moglie e che non dovevo permettermi di rompere il suo equilibrio familiare. Allora sono scesa dall’auto piangendo”.

Flavia chiede il test del DNA a Tonino Lamborghini

La reazione di Tonino Lamborghini non ha tuttavia placato il desiderio di Flavia di fare chiarezza. La presunta sorellastra di Elettra Lamborghini, infatti, intende sottoporsi al test del DNA e verificare se effettivamente lei sia realmente figlia di Lamborghini. “Voglio scoprire chi sia il mio vero padre, solo per la mia serenità”, ha ammesso, ritenendo infatti che sua madre e Tonino abbiano avuto in passato una relazione. Come risponderà Elettra a questo appello?



