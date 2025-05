Flavia Toso e Sarah sono la ex prima moglie di Ricky Tognazzi e la figlia. Il popolare attore e regista, figlio dell’indimenticabile Ugo Tognazzi, prima di sposarsi in seconde nozze con Simona Izzo è stato legato per diverso tempo alla ex moglie Flavio Toso. Una storia d’amore di cui si conosce davvero poco, visto che Tognazzi ha sempre preferito mantenere la massima discrezione sulla sua vita sentimentale e privata. Una cosa è certa: la storia d’amore tra i due non è durata tantissimo, ma è stata importante visto che dalla loro unione è nata la figlia Sarah.

Nonostante la nascita di Sarah, la coppia è entrata in crisi annunciando la separazione poco dopo la nascita della figlia. Proprio nel programma televisivo Oggi è un altro giorno, l’attore e regista ha parlato della sua vita amoroso precisando di aver amato solo due donne nella sua vita.

Ricky Tognazzi: “Flavia Toso è la madre di mia figlia Sarah”

Ricky Tognazzi e la ex moglie Flavia Toso sono rimasti in ottimi rapporti, visto che l’attore parlando di lei ha detto: “è la madre di mia figlia, con cui ho un rapporto sereno”. Se le cose tra ex sono andate bene, inizialmente la ex moglie ha vissuto un rapporto conflittuale con Simona Izzo, seconda moglie di Tognazzi. Ma chi è Flavia Toso? La ex prima moglie di Ricky Tognazzi è una segretaria di edizione e in tantissime occasione ha lavorato a stretto contatto con l’ex marito, ma anche con Simona Izzo. Proprio Tognazzi dalle pagine del Corriere della Sera ha ironizzato: “mi chiamano il comarito”.

Dall’unione con Flavia Toso, Ricky Tognazzi ha avuto la figlia Sarah di cui si conoscono davvero pochissime informazioni. La figlia d’arte vive a Londra e ha deciso di seguire le orme del padre, visto che si occupa della regia e produzione di corti cinematografici e video di musica.