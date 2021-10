Flavia Toso, ex moglie Ricky Tognazzi/ Simona Izzo e il rapporto con il suocero Ugo

Flavio Toso: la prima moglie di Ricky Tognazzi

Ricky Tognazzi è sposato dal 1995 con Simona Izzo, ma prima d’incontrare la doppiatrice, l’attore ha avuto un’altra storia importante con Flavia Toso, madre di sua figlia Sarah. Sull’ex compagna di Ricky Tognazzi non ci sono molte informazioni: si sa che lavora nel mondo dello spettacolo come segretaria di edizione e ha collaborato spesso con Tognazzi e la Izzo. “Ho avuto due grandi donne. Una è Flavia, la madre di mia figlia, con cui ha avuto un rapporto molto sereno. Invece con Simona all’inizio ha avuto un rapporto un po’ conflittuale”, ha raccontato Tognazzi a Serena Bortone lo scorso anno ad Oggi è ius altro giorno. Sembra quindi che l’attore sia riuscito a mantenere un ottimo rapporto con la madre di sua figlia, nonostante la fine del loro amore.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi/ "All'inizio litigavamo pesantemente sul set, poi..."

Simona Izzo: il matrimonio nel 1995 con Ricky Tognazzi

Dopo essere stato sposato con Flavia Toso, Ricky Tognazzi ha conosciuto Simona Izzo sul set del primo film da regista della doppiatrice: “Ho scelto Ricky per Parole e baci, il primo film che ho diretto con mia sorella Rossella dopo averlo visto in Colpo di fulmine di Marco Risi”, ha rivelato Simona a RdC. La Izzo, come Tognazzi, aveva già un matrimonio alle spalle con il cantautore Antonello Venditti e un figlio, Francesco. La situazione aveva destato qualche perplessità in Ugo Tognazzi: “Mi ha detto: ‘Ti metti con una donna sposata e con un figlio?’. Improvvisamente si preoccupava molto per cose di cui non si era mai preoccupato”, ha raccontato Ricky a Serena Bortone. Nonostante tutto i due si sono sposati nel 1995 e sono ancora felicemente innamorati. Anche Ugo si è ricreduto: “Con Simona, alla fine, ha trovato un rapporto molto forte. Soprattutto negli ultimi anni, quando lui ha avuto la depressione. Simona è riuscita a trovare la chiave d’accesso per entrare in sintonia con lui”.

LEGGI ANCHE:

Simona Izzo e Ricky Tognazzi/ "Invecchiare insieme è una gioia"Simona Izzo e Ricky Tognazzi/ Lui: "Non volevo sposarmi". E sui figli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA