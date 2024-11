Ospite dalla primissima puntata di questa nuova stagione di Belve, quasi certamente in serata Flavia Vento si lancerà – con la sempre apprezzatissima Francesca Fagnani a guidarla – in un lungo e personale viaggio sulla sua vita privata, con le anticipazioni che ci parlano addirittura di alcune choccanti rivelazioni sulla sua sessualità: in attesa di scoprire cosa avrà da dire nello studio di Rai 2, possiamo dedicare anche noi un piccolo viaggio nel privato di Flavia Vento, recuperando giusto al volo tutto ciò che sappiamo sulle sue relazioni più importanti – dal flirt con Totti in giù – e sui figli che ha messo al mondo in questi sui 47 anni di vita.

Entrando immediatamente nel merito della vita privata di Flavia Vento, vale giusto la pena ricordare che vanta una lunga schiera di spasimanti ed amori passati – oltre ovviamente a non poche turbolenze – a partire dalla lunghissima relazione con l’attore Fabrizio Bentivoglio che le ha tenuto occupato il cuore per buona parte degli anni ’90 e dei primi 2000; salvo poi passare – e siamo nel 2006 – tra le braccia di Mimmo Calopresti che l’ha accompagnata per circa 6 anni, prima che conoscesse e si innamorasse del marchese Emanuele di Gresy.

Da libro aperto – però – la vita privata e sentimentale di Flavia Vento passa ad essere in questi anni una sorta di segreto, tanto che fino ad ora si è sempre rifiutata di rivelare (ed addirittura di confermarne l’esistenza) l’identità del suo nuovo amore; ma in tutto questo è certo che lo scorso anno ha rivendicato con fierezza la sua castità da 10 anni esatti, così come possiamo anche dire che non ci risulta abbia mai avuto figli in nessun delle tante relazioni intrattenute nel corso della sua lunga carriera sotto i riflettore della cronaca rosa.