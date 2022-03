Flavia Vento abbandona La Pupa e Il Secchione show?/ Spunta Tom Cruise dietro l’addio…

Flavia Vento soffre la mancanza di Tom Cruise, il retroscena sull’addio alla “Pupa e il secchione show”

Flavia Vento potrebbe abbandonare “La pupa e il Secchione show”. La showgirl fa coppia fissa nel programma con Aristide Malnati e questa notizia ha colto di sorpresa anche la conduttrice Barbara D’Urso. C’è da dire che Flavia Vento non ha mai resistito per più di una settimana ai vari reality a cui ha preso parte. Lo scorso anno infatti si era ritirata anche dal Grande Fratello Vip adducendo la scusa della mancanza dei cani. E’ stato un autore ad avvertire la conduttrice dell’intenzione di Flavia Vento di abbandonare il programma: “Lei mi ha promesso che questa volta non lascerà il reality. Perché voi sapete che lei abbandona tutti i reality ai quali partecipa. Io non so però stanotte cosa è successo. (…) Vi prego, non mi date queste notizie choc perché ne ho avute anche troppe. Voleva andare via ieri notte, però alla fine non è scappata… No vabbè ragazzi, non ce la posso fare… Se va via anche Flavia Vento, io non so più chi mettere dentro. Mi dicono che si “spera” che si sia tranquillizzata”.

Barbara D’Urso teme che Flavia Vento possa dire addio anche a questo programma. Stando alle voci del web, starebbe sentendo la mancanza del finto Tom Cruise, ovvero quell’utente con cui continuerebbe a messaggiare nonostante sia un fake accertato. In attesa di scoprire il destino di Flavia Vento nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione, l’attenzione si focalizza su Barbara d’Urso, la quale ha avuto assai problemi per realizzare questo cast a causa di infortuni e positività al Covid-19. Ecco quindi che, dopo aver appreso l’intenzione della showgirl, la conduttrice si è fortemente arrabbiata. Flavia Vento deciderà di restare o abbandonerà un’altra volta un reality?

La nuova edizione della Pupa e il Secchione è andata in onda martedì con grande stupore e curiosità del pubblico, dovuta anche alla conduttrice, per la prima volta Barbara D’Urso presenta questo programma. Flavia Vento ha preso parte al reality come pupa, accompagnata dal secchione Aristide Malnati, un papirologo italiano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione alcuni anni fa all’Isola dei Famosi. La famosa showgirl ha deciso di entrare a far parte dei concorrenti per lasciarsi alle spalle un passo un po’ burrascoso e trovare un po’ di pace e serenità all’interno del programma. Ma i problemi sono arrivati già alla prima puntata in cui Flavia spaventa Barbara con le minacce di voler sin da subito abbandonare il programma e salutare tutti in maniera frettolosa. Flavia Vento ha subito messo in crisi gli autori a poche ore dall’inizio del programma manifestando la volontà di lasciare il suo posto ad altri. Barbara D’Urso, una volta ricevuta la notizia in diretta a Pomeriggio 5 ha subito chiesto delle spiegazioni, conscia del fatto che non sarebbe la prima volta per Flavia Vento, rea di lasciare sempre in anticipo i reality. Forse era solo la solita minaccia?

Flavia Vento ha passato la notte nella bellissima villa romana con uno dei suoi show divertendo Aristide. I fan non sono rimasti sorpresi dalle sue minacce e sono iniziati i caroselli sui social dove Flavia Vento viene criticata per le sue parole. I suoi fans infatti sono abituati alle sue sfuriate e non hanno preso seriamente le sue parole. I concorrenti dovranno convivere nella villa per un totale di otto settimane, durante le quali le coppie possono anche cambiare e già dalla prossima puntata una coppia verrà eliminata dai severi giudici, tra cui Antonella Elia. Riuscirà questa volta a non abbandonare il reality show? Lo scopriremo solo seguendo con attenzione le sue prossime mosse all’interno del programma più esilarante della tv.











