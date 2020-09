Flavia Vento/ “Addio al Grande Fratello Vip? Pensate solo ai soldi, fate schifo!”

Flavia Vento tornerà al Grande Fratello Vip 2020 domani sera? Magari da sola dopo aver sistemato i suoi cani o magari portandoli con sè per la prima volta nella storia del programma, oppure non tornerà. In questi giorni sono tanti i rumors che si susseguono riguardo la bella Flavia Vento ma sono tante anche le critiche non solo per via delle sue continue fughe dai reality ma anche perché in molti continuano a tirare fuori la questione della penale e questo la infastidisce e non solo. Come già ribadito qualche giorno fa ospite a Mattino5, Flavia Vento ci tiene a precisare che la cosa importante che dovrebbe venire a galla non è tanto il suo addio al programma, il quarto in questi anni ai reality, ma il fatto che lei lo ha fatto solo per i suoi cani e quindi dovrebbe essere elogiata.

FLAVIA VENTO ATTACCA LA STAMPA DOPO ALL’ADDIO AL GF VIP: “FATE SCHIFO!”

Flavia Vento è tornata sui social mostrando la foto del suo amato cane “anziano”, il cane per il quale ha lasciato il Grande Fratello Vip dopo aver sentito “un brivido” lungo la schiena. Insieme alla foto, Flavia Vento ha scritto: “Il motivo della mia uscita dal grande fratello vip è lui PiRi. 16 anni insieme lui è malato e ha bisogno di me. I giornalisti fanno pena e schifo. Titoli ambigui, tutti a parlare di penali quando non ci sono e altre cavolate. Mi fate pena invece di elogiare un animalista convinta che rinuncia ai soldi per l’amore del suo cane. Vergogna!”. Dopo questo attacco alla stampa (e simili), cosa succederà ancora alla Vento, rientrerà oppure no in casa?



