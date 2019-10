Flavia Vento, auricolare bloccato “non si toglie”/ Barbara d’Urso “portate una pinza”

Flavia Vento, in collegamento oggi con la trasmissione Pomeriggio 5, è intervenuta nella seconda parte del programma per parlare di una questione spinosa che ha sollevato non poche polemiche in studio, ovvero le storie di due ex preti che hanno deciso di lasciare l’abito talare dopo essersi innamorati, per poi vivere ora che le rispettive dolci metà. “Se uno prende la via del Signore deve rimanere casto e c’è scritto anche nella Bibbia, l’amore verso Gesù Cristo è più forte di ogni amore terreno”, ha contestato la Vento in collegamento con la trasmissione condotta da Barbara d’Urso, dicendosi contraria alle loro scelte. Dopo aver lanciato la pubblicità, di ritorno in studio Barbara d’Urso ha domandato alla sua ospite: “Ma dov’eri andata Flavia?!”. “No, da nessuna parte è che non riesco a togliermi l’auricolare!”, ha esclamato, facendo sorridere la padrona di casa che l’ha spronata a toglierlo: “Prova!”.

FLAVIA VENTO E L’AURICOLARE BLOCCATO

Problemi di auricolare per Flavia Vento che proprio poco prima di congedarsi dalla sua ospitata in collegamento con Barbara d’Urso ha incontrato un piccolo ostacolo di natura tecnica: “Non ci riesco!”, ha contestato, dopo essere stata incalzata dalla conduttrice a toglierlo. Imbarazzo in studio e anche qualche momento di ilarità tra i presenti. “Non ci riesco, mi sto preoccupando, può venire qualcuno?”, ha esclamato sempre più preoccupata Flavia, facendo divertire Barbara d’Urso: “Tutta la notte con me? Prova a toglierlo, vai!”, l’ha incitata nuovamente. Ma niente da fare, l’ospite in collegamento non solo non è riuscita nell’impresa ma ha anche annunciato: “Non sento, non c’è il collegamento, è andata via la linea”. “Ma fatti portare una pinza”, ha consigliato Patrizia De Blanck, anche lei in collegamento da un’altra postazione. “Portate una pinza a Flavia Vento!”, ha chiesto la d’Urso sempre più sconvolta. Quindi la chiosa inaspettata: Flavia Vento va via lasciando la sua postazione senza dire nulla a nessuno.

