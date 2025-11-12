Tutto quello che c'è da sapere su Flavia Vento: dalla vita privata alla carriera fino alle curiosità e su quello che fa oggi.

Tra i volti più popolari del piccolo schermo c’è sicuramente Flavia Vento che oggi, mercoledì 12 novembre 2025, è tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona. Classe 1977, Flavia è nata e cresciuta a Roma dove ha anche studiato diplomandosi al liceo linguistico. Dopo la maturità, decide di cominciare a muovere i primi passi nel mondo del lavoro e, grazie alla sua indiscutibile bellezza, comincia a lavorare come modella. Il 1991 segna l’anno del debutto in televisione della Vento che appare nel programma Il lotto alle otto ma la grande popolarità arriva con Libero, il programma di Teo Mammuccari in cui interpreta quella che viene considerata la caricatura della valletta.

Negli anni successivi, la Vento ha sempre continuato a lavorare in televisione come opinionista ma partecipando anche ai reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Della sua attuale vita privata non ci sono molte informazioni e non si sa se sia fidanzata o single.

Flavia Vento: la fake news sulla malattia e cosa fa oggi

Nonostante girino voci su una presunta malattia di Flavia Vento, si tratta totalmente di una fake news che si è diffusa sul web a causa di alcune dichiarazioni rilasciate da Flavia in passato. Oggi, la Vento ha scelto di tuffarsi in una nuova attività professionale e, come ha annunciato le stessa su X, è diventata una spiritual coach che aiuta le persone a trovare il proprio talento.

Dopo aver studiato per due mesi tecniche di meditazione, Flavia ha deciso di trasformare la propria passione in un vero e proprio lavoro. Dopo l’annuncio, come ha spiegato lei stessa in un’intervista rilascia a Mow, la Vento ha ricevuto tantissimi messaggi e l’interesse delle persone verso la sua attività dimostrerebbe il bisogno che la gente ha di essere positiva.