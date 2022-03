Flavia Vento, chi è la concorrente La Pupa e Secchione Show/ Dai problemi con l’alcol alla rinascita..

Flavia Vento è tra le concorrenti ufficiali di questa nuova edizione de La Pupa e Il Secchione Show 2022. Forse non tutti sanno che la showgirl, in passato, ha prestato il suo volto a diversi brand importanti, tra cui Ferrero Rocher e Neutro Roberts. La popolarità, tuttavia, è arrivata alla fine degli anni novanta, quando ha preso parte ad uno spot del Caffe Lavazza in compagnia di Riccardo Garrone e Tullio Solenghi. Nello stesso periodo l’edizione italiana Playboy le dedicò la copertina di un numero speciale nel mese Maggio.

Successivamente Flavia Vento ha ricoperto il ruolo di valletta per altre trasmissioni di punta, fino alla liaison sentimentale con un personaggio misterioso che si era finto Tom Cruise. “Mi ha dato un’emozione – aveva raccontato Flavia a Mattino 5 -. Non lo voglio denunciare. Mi sono innamorata di quest’uomo. Per cinque mesi mi ha scritto quasi tutti i giorni. Le cose che ci scrivevamo erano talmente reali, tutte coincidenze della vita. Ci siamo scritti tante cose meravigliose”.

Flavia Vento sbarca a La Pupa e il Secchione Show 2022

Dopo aver vissuto una relazione turbolenta, Flavia Vento pare aver vissuto momento molti difficili nel suo privato. E in occasione di una partecipazione al Grande Fratello VIP ammise di essere entrata nel brutto tunnel dell’alcol. Un tunnel in cui entrò a causa di un tradimento del suo fidanzato. “L’aver scoperto quel tradimento ha creato nel mio cuore una ferita che ha sconvolto tutta la mia vita”, aveva spiegato Flavia Vento,

“Quel tradimento continuava a crearmi una grande sofferenza. Così ho iniziato a bere per non pensare a quel dolore”. Ora la showgirl pare aver ritrovato la sua serenità e con questa nuova avventura a La Pupa e il Secchione Show spera di iniziare un percorso ricco di leggerezza e soprattutto di soddisfazioni personali.

