Non si è fatta mancare l’amore nella vita, Flavia Vento: tante le relazioni ufficiali e altrettanti flirt e rumors mai confermati dai diretti interessati. Senza dubbio la storia più importante della nota showgirl che sarà ospite oggi di Storie di donne al bivio weekend è quella con l’attore Fabrizio Bentivoglio tra la fine degli anni ‘90 e gli anni 2000. Tempo fa lei ha rivelato che fu proprio l’attore ad averla tradito ed è per questo che la loro storia è finita.

Flavia Vento e il dramma dell’alcolismo: “Bevevo una bottiglia di vino al giorno”/ Poi c’è stata la svolta

Oltre al noto attore, Flavia Vento ha anche avuto una relazione con Mimmo Calopresti: l’amore è esploso all’improvviso nel 2006, poi si è spento come una candela lasciata al vento. Nel 2012, invece, si è messa assieme con il nobile marchese Emanuele Di Gresy. Ora è casta e pura – anche se nel cuore ha ancora Tom Cruise – e vorrebbe tornare vergine se solo ne avesse la possibilità.

Flavia Vento: “Ho rischiato di diventare alcolizzata”/ “Per Fedez romperei il voto di castità…”

Flavia Vento romperebbe il voto di castità per il rapper Fedez

Sempre Flavia Vento, ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio weekend, parlerà della sua decisione di essere casta e pura e di voler tornare a essere vergine. C’è però un’occasione per la quale sarebbe disposta a romperlo senza indugio: qualora dovesse incontrare il rapper Fedez. Al momento quest’ultimo ha altro a cui pensare perché nelle settimane scorse è stato protagonista di scandali e gossip di un Fabrizio Corona scatenato senza contare il suo impegno sul palco dell’Ariston per Sanremo 2025.

La showgirl è colei che ha abbandonato più in fretta praticamente tutti i reality show italiani conosciuti. Principalmente perché non riesce a stare lontana dai suoi amati cani. Ormai la sua partecipazione ai reality è diventata un meme sui social. Eppure durante l’intervista pare si sia candidata per L’Isola dei Famosi 2025: “Volerei subito”. La chiameranno oppure no? Intanto pare che Canale 5 sia in alto mare per il nome di qualcuno da mettere alla conduzione: ecco perché i vertici potrebbero optare per Alfonso Signorini.

Flavia Vento legge la poesia scritta in ‘connessione’ con Leopardi/ ‘Gelo’ a La Volta Buona: “Chi commenta?”