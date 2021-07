Flavia Vento ci riprova con Tom Cruise?/ Messaggi su Instagram: “Mi piace diteglielo”

Flavia Vento ha ricominciato a mandare messaggi a Tom Cruise. Negli ultimi giorni, su Instagram, la showgirl ha scritto: “Mi piace Tom Cruise diteglielo” e “Mi piace Tom Cruise perché? Perché sì”, taggando il divo di Hollywood. Tra i commenti, oltre a numerosi apprezzamenti, un follower le chiede: “Ma saresti disposta anche a convertirti a Scientology per lui? Puoi chiedere a Katie Holmes, Nicole Kidman e Mimi Rogers perché lo hanno lasciato”. Qualche anno fa, nel 2012, Flavia Vento aveva scritto un tweet a Tom Cruise, cercando di ricordare al divo americano il loro incontro al Festival di Taormina: “Hey how are you? I met you in Taormina film festival i interview for mission impossibile tem Years ago you remember? Flavia”, un messaggio in un inglese piuttosto impreciso. La Vento non si è scomposta alle critiche: “Tutti gelosi del mio inglese e della mia punteggiatura Ahaahhahh”.

Flavia Vento e la “passione” per Tom Cruise

In realtà Flavia Vento aveva scritto altri cinque tweet a Tom Cruise, con lo stesso inglese maccheronico. La showgirl informava l’attore che anche lei “love to do free climbing” e “I Believe in scientology i study and i Think its amazing kiss”. Infine gli aveva mandato anche una foto del suo cane. “È stato un semplice messaggio scritto ad un attore famoso. Mai avrei immaginato di sollevare questo putiferio. In realtà io e lui ci eravamo conosciuti al Taormina Film Festival, dove facevo l’inviata per il programma di Rai Due Stracult. Realizzammo un’intervista e mi andava di ricordargliela. Mi andava solo di risentirlo. Ognuno di noi ha un attore preferito, un attore che ama e io volevo scrivergli e basta, non mi sembra una cosa assurda”, aveva spiegato la showgirl a DavideMaggio. E aveva aggiunto: “Mi piace sognare e credo alla favole. Mi piace pensare che, idealmente, come se fosse un film, possa nascere un amore grazie a un messaggio fra una ragazza semplice e un grande attore“.

