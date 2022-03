Flavia Vento dorme in bagno a La Pupa e il Secchione show/ D’Urso preoccupata

Cosa ha deciso di fare Flavia Vento a La Pupa e il Secchione Show 2022? Qualche giorno fa è stato annunciato da Barbara D’Urso, in diretta a Pomeriggio 5, che la showgirl volesse già abbandonare il reality dopo una sola notte in villa. Pare, però, che gli autori siano riusciti a tranquillizzarla, tanto da convincerla a rimanere. La situazione, però, rimane ancora in bilico, come sottolinea la D’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 del 21 marzo. La Vento potrebbe dunque lasciare il programma da un momento all’altro, e in villa, intanto, non mancano da parte sua strambe iniziative. “Ha deciso di dormire in bagno”, ha annunciato la D’Urso in diretta.

Flavia Vento ha deciso di dormire in bagno a La Pupa e il secchione show 2022

In un filmato poi mandato in onda, si vede la Vento che organizza un sacco a pelo per dormire, appunto, nel bagno che lei e Aristide Malnati hanno in camera. “Flavia è una persona strana, da conoscere, da sperimentare”, rivela poi lui in confessionale. Spiegando poi che “Ogni tanto si estranea, si assenta perché ha bisogno dei suoi spazi. Però ogni tanto la cerco, vorrei sapere dov’è”. Continua dunque a dare show la Vento, seppur in soli pochi giorni; tenendo sulle spine la D’Urso che spera rimarrà nello show fino alla fine.

