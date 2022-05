Flavia Vento è Ambra Angiolini a La Pupa e il Secchione/ “Reciterò con Tom Cruise”

La finale de La Pupa e il Secchione show 2022 non poteva non essere ‘allietata’ dal ritorno in studio di Flavia Vento. Nonostante il ritiro risalente ormai a settimane fa, la showgirl ha continuato a tentare di convincere la giuria ad essere riammessa nel gioco e, per ottenere questo ambito ‘sì’, ha portato in scena le sue abilità ‘canore’. Così dopo il canto della sirena, quello di Cleopatra e la sua mummia e Dorothy del Mago di Oz, questa sera sveste panni da fiaba per indossarne quelli di Ambra Angiolini! Facciamo un passo indietro ai tempi di Non è la Rai ed ecco la vento con l’uniforme da scolaretta per cantare “T’appartengo”, celebre canzone della Angiolini.

Flavia Vento torna a La Pupa e il Secchione show nei panni di Ambra Angiolini

L’esibizione non è delle migliori e c’è chi, in studio, si copre alla meglio le orecchie. Alla fine dell’esibizione, chiede alla giuria se questa volta accettano il suo ritorno in gara ma la Vento viene rimbalzata. Rimane, dunque, tra gli eliminati ma annuncia con tono ironico che “Ho trovato un lavoro, visto che Antonella Elia mi diceva di trovarne uno: il prossimo film di Tom Cruise!” E qui si chiude il siparietto.

