Flavia Vento e Claudio Borghi/ “Cos’è il Mes?” “lo gestisce Klaus”: show sui social

“Cos’è il Mes?“, una domanda che si saranno fatti in molti in questi giorni: se lo chiedeva anche Flavia Vento su Twitter qualche giorno fa, scatenando uno scambio di battute con Claudio Borghi, deputato della Lega, che è diventato un tormentone sui social network.

La prima domanda di Flavia Vento, che chiedeva appunto che cosa fosse il Mes, aveva suscitato una raffica di risposte, alcune serie da parte di chi cercava di far capire il Mes a Flavia Vento ma molte anche comiche, tanto che qualcuno aveva commentato: “Grazie del tweet, le risposte sono bellissime”. La showgirl tuttavia non ha capito e di conseguenza ha rilanciato la domanda ribadendo che “ancora non ho capito cos’è il Mes”.

A questo punto nella discussione è intervenuto anche il deputato leghista Claudio Borghi – uno dei punti di riferimento in campo economico per il partito di Matteo Salvini – con una risposta che ha dato vita a uno scambio che molti utenti hanno definito “tra le migliori gag della storia della comicità”, nel quale Borghi evoca un fantomatico Klaus che sta naturalmente ad indicare la Germania o più in generale i Paesi “falchi” tra i quali spicca anche l’Olanda.

FLAVIA VENTO E CLAUDIO BORGHI, LO SCAMBIO SU TWITTER PER IL MES

“Ancora non ho capito cos’è il Mes”, scriveva dunque Flavia Vento dopo le prime risposte alla sua domanda. Interviene Claudio Borghi che risponde: “Una cassa gestita da un tuo nemico, tale Klaus, che funziona così: tutti ci mettono i soldi, se ne ha bisogno uno che deve pagare Klaus, può prelevare quanto vuole se ne ha bisogno tu puoi prelevare solo se in cambio lasci a Klaus le chiavi di casa così può prendersi i gioielli”.

A quel punto la showgirl sempre più disorientata ha ribattuto: “Chi è Klaus?“, scatenando decine di battute in una trama sempre più comica. La stessa Vento a quel punto ha scritto: “Ho capito cos’è il Mes, Merlino e Socrate“, mettendosi poi a retwittare alcuni commenti dei follower più scatenati.

Ad esempio: “Da girarci un film; in stile Zelig: bianco e nero, Flavia Vento e Borghi come protagonisti. Regia di Woody Allen”, oppure “Voglio pubblicamente ringraziare Flavia Vento e Borghi per farmi rotolare per terra dalle risate”, “Devo ancora capire chi fa più ridere dei due” o ancora “Devo dire che il dialogo fra Flavia Vento e Borghi-Il-Grinch è da considerare fra le migliori gag della storia della comicità”.

Grazie delle risposte ma ancora non ho capito cos’è il Mes !! — Flavia vento (@Flaviaventosole) April 11, 2020





