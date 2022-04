FLAVIA VENTO, CLEOPATRA A LA PUPA E IL SECCHIONE/ La giuria vota “no” al rientro

Nuovo tentativo di Flavia Vento di tornare a La Pupa e il Secchione. Dopo aver abbandonato il reality, la showgirl ha deciso di provare a rientrare, dopo aver risolto alcuni problemi che l’avevano portata a salutare lo show. Dopo aver provato a convincere la giuria vestita da sirena, in questa sesta puntata l’ex concorrente ci ha riprovato, questa volta vestita da Cleopatra. Accompagnata dall’egittologo Aristide, la Vento si è presentata nei panni della regina egiziana, intonando anche un canto. La sua prova neanche questa volta ha convinto Soleil, Federico Fashion Style ma soprattutto Antonella Elia, che le ha chiesto se volesse diventare una soubrette. Flavia non sarà dunque nuovamente una concorrente.

Flavia Vento: "La Pupa e il Secchione? Voglio rientrare!"/ "Mi vesto da Cleopatra e…"

La Pupa e il Secchione, torna Flavia Vento?

Prima l’ennesimo addio ad un reality, poi il ritorno con la richiesta di essere riammessa. Così Flavia Vento, martedì scorso, si è appellata alla giuria affinché la facessero rientrare nella villa de La Pupa e il Secchione show, riammettendola come concorrente. Una richiesta bocciata, nonostante l’esibizione nei panni di sirena con tanto di canto della Vento. Flavia, però, non vuole arrendersi ed è per questo che ha chiesto a Barbara D’Urso un’altra possibilità di esibirsi in studio. Questa volta, però, ha scelto un personaggio storico: Cleopatra. Flavia vestirà i panni della regina egiziana per un duetto che la vedrà al fianco del suo ex partner: Aristide Malnati. Mummy, ovviamente, sarà vestito da Mummia per l’occasione.

Flavia Vento vs Paola Caruso: "Urla e mi sputa addosso!"/ "Mi può attaccare il Covid"

Flavia Vento vuole tornare in gioco a La Pupa e il secchione show

La scorsa settimana Flavia Vento ha deciso di spiegare le motivazioni che l’hanno portata ad abbandonare l’ennesimo reality: “Lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace. Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via. Questa volta me ne sono andata per altri motivi, però ci tengo a precisare che a me dispiace sempre”. ha ammesso la Vento. Infine, ora che i problemi sono risolti, ha rivelato di voler dunque rientrare in studio.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge e Flavia Vento è scontro "Sirena? Sembri pesce balla"/ "Tu un alieno", l'ex ued:"No è tendenza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA