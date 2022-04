Flavia Vento è Dorothy del Mago di Oz a La Pupa e il Secchione/ “Non sarà da sola…”

Flavia Vento si prepara a tornare a La Pupa e il Secchione show anche in occasione della semifinale. La squalifica non l’ha comunque allontanata dal programma, anzi, la Vento spera di poter rientrare in gioco e, dunque, di avere una seconda possibilità da parte della giuria. Possibilità che, ad oggi, le è stata già più volte negata. Per ottenerla si è prima esibita come sirenetta, poi da Cleopatra al fianco di Aristide Malnati nei panni di mummia e questa sera ha in serbo per il pubblico di Italia 1 un’altra delle sue esibizioni.

La showgirl ha infatti annunciato a Pomeriggio 5 di voler portare in scena il Mago di Oz, vestendo dunque i panni di Dorothy per cantare “Somewhere over the rainbow”. Ovviamente non sarà da sola: al suo fianco tre dei protagonisti del programma che vestiranno i panni del Leone, dello Spaventapasseri e dell’Uomo di latta.

Flavia Vento e l’addio a La Pupa e il Secchione show

Ricordiamo che La Pupa e il Secchione show non è l’unico reality che Flavia Vento ha abbandonato. Nel corso di un’intervista a La Pupa Party ha ricordato: “Me ne sono andata via da ben 5 reality. Con Barbara ho chiarito. Io sono molto sensibile come persona e seguo il mio istinto che delle volte sbaglia. Al GF Vip avevo un cane che stava male e sono andata via per quello. Il mio cane stava per morire e questo è il motivo reale. Questa volta a La Pupa me ne sono andata per altre cose personali.” E ha tuttavia precisato che: “Lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace. Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via.”

