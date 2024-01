Flavia Vento è fidanzata?/ La sua vita sentimentale, i flirt del passato e la rivelazione sulla castità

Flavia Vento, i veri e presunti flirt del passato fino al caso “Tom Cruise”

Showgirl e valletta tv, lanciata in questo ruolo da Teo Mammucari nel 2000 nel programma Libero, Flavia Vento è ora un noto personaggio televisivo. Sul piccolo schermo, in particolare, ha preso parte a numerosi programmi, da Live – Non è la D’Urso a Back to School, così come ai reality più celebri, come La Fattoria, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Ma, oltre alla sua lunga carriera al servizio dello spettacolo e dell’intrattenimento televisivo, cosa sappiamo della sua passata e presente vita sentimentale?

Partendo dal passato, il nome di Flavia Vento ha spesso dominato le cronache e i rotocalchi di cronaca rosa per alcuni flirt e storie d’amore, dall’attore Fabrizio Bentivoglio al regista Mimmo Calopresti. Inoltre, le è stato anche accostato un presunto quanto clamoroso flirt con Francesco Totti, sino alla vicenda che ha tenuto banco negli ultimi anni e legata al “capitolo Tom Cruise“. Credendo di essere realmente in contatto con il celebre divo americano, la showgirl se ne invaghì per poi rendersi conto di essere stata vittima di una truffa: “È stata una manipolazione mentale e mi sono innamorata. Ho capito che non era lui perché mi ha chiesto del denaro“.

Flavia Vento è fidanzata? Un anno fa scrisse: “Festeggio 10 anni di castità“

Ma, se il passato è stato ricco di veri o presunti flirt, ad oggi la vita sentimentale di Flavia Vento le riserva un nuovo amore? Al momento non è chiaro se il cuore della showgirl è libero o batte forte per qualcuno, tuttavia la rivelazione pubblica fatta lo scorso anno lascia presupporre che al momento non sia fidanzata con nessuno. Lo scorso marzo 2023, infatti, il noto volto tv aveva spiazzato tutti condividendo su X una confessione: “Festeggio 10 anni di castità evviva“.

Nessun vero legame sentimentale per diversi anni, dunque. E non ci è dato sapere se, nel corso dell’ultimo anno, le cose sono davvero cambiate: Flavia Vento ha un nuovo fidanzato oppure no?

