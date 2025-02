Proprio oggi a Storie di donne al bivio weekend sarà ospite una showgirl molto nota come Flavia Vento che è tornata a far parlare di sé dopo la sua ospitata a Belve di Francesca Fagnani. Questa volta sarà ospite di Monica Setta dove si racconterà fra gioie e dolori, e si è sicuri che se ne uscirà con qualche massima di vita poi trasformata in meme o in gif sui principali social.

Come riportano le anticipazioni di Open la showgirl parlerà anche del dramma dell’alcolismo dentro il quale sarebbe potuta cadere con tutte le scarpe se solo poi non ci fosse stato qualcosa a salvarla tirandola per la manica: “Bevevo una bottiglia di vino al giorno”.

Flavia Vento confessa: “Ho smesso di bere dopo aver pregato la Madonna”

Ma cos’è che ha evitato a Flavia Vento di cadere preda dell’alcolismo? Senza dubbio è stata la fede che ricopre un ruolo importante nella sua vita, come ha confessato sempre lei a Storie di donne al bivio weekend: “Ho smesso dopo aver pregato la Madonna”. Da qualche anno le sue dichiarazioni fanno discutere: prima ha detto che vorrebbe tornare vergine se solo ci fosse la possibilità e poi ha anche confessato di essere entrata in contatto con lo spirito del grande poeta Giacomo Leopardi.

Negli anni passati, soprattutto durante il lockdown, Flavia Vento ha confessato di essersi avvicinata ancora di più alla fede: ha seguito tutte le messe possibili e immaginabili e poi ha reso partecipe il pubblico dicendo che la Madonna le è apparsa presso una sorgente romana e che presto l’umanità potrà godere del ritorno di Gesù Cristo. Ovviamente l’ironia si è scatenata sui social tra commenti, post e chi ne ha più ne metta. Senza dubbio oggi nell’intervista rilasciata a Monica Setta avrà modo di affrontare anche il tema della fede oltre che quello sempre eterno dell’amore che sembra non approdare più sulle rive del suo cuore.

