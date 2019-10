Flavia Vento è Marilyn Monroe/ Tutti pronti al balletto trash (Domenica live)

Flavia Vento è pronta per trasformarsi in Marilyn Monroe. L’occasione le verrà data a Domenica Live nella puntata di oggi, 20 ottobre 2019, e grazie al gioco che la padrona di casa ha voluto lanciare in quest’edizione per alleggerire ancora di più i suoi contenuti. La Vento non è di certo la prima vip ad affrontare la sfida, dato che la stessa impresa è stata affrontata prima di lei da Giovanni Ciacci, ma i fan sono in attesa di ammirare l’esibizione per via di un altro dettaglio. Ovvero quel piccolo incidente con l’auricolare avvenuto alcuni giorni fa a Pomeriggio 5, un momento di pura ilarità nello studio Mediaset. Il merito di Flavia però è di essere riuscita a rimanere seria il più possibile, senza sconfinare in isterismi.

FLAVIA VENTO, IL RITORNO A DOMENICA LIVE

“Dall’orecchio ti è arrivato al cervello? Ma che stai dicendo? Prendi una pinza e te lo levi”, le ha detto senza mezzi termini Patrizia De Blanck, forse nel tentativo di aiutarla a togliersi l’auricolare dall’orecchio. La diretta interessata invece sembra aver già dimenticato il piccolo incidente in tv, tanto che sui social ha scelto di pubblicare un suo scatto nel dietro le quinte degli studi, dove la troviamo sorridente e con la sua maglia blu a pois bianchi. Ormai un’abitudinaria dei salotti dursiani, Flavia Vento ci regalerà emozioni e risate anche in questa nuova ospitata a Domenica Live. A ogni suo intervento in studio succede qualcosa di particolare e se non si tratta di piccoli incidenti con gli strumenti audio, di sicuro c’è di mezzo qualche rivelazione sul suo passato.

LA SCELTA DELLA CASTITÀ

Di recente infatti è stato proprio nel salotto di Pomeriggio Cinque che Flavia ha deciso di rivelare un suo particolare trascorso amoroso. Anche se in realtà è stato Giovanni Ciacci ad accennare alla cosa, ovvero “all’ex fidanzato della showgirl, Leonardo DiCaprio“. La Vento è corsa subito ai ripari e ha specificato che si è trattato solo di un flirt avvenuto vent’anni fa. “Sì è vero che ci sono uscita più volte”, ha ammesso, “se c’è stato un bacio? In discoteca”. Per poi concludere con ironia sottolineando di essere rimasta casta da allora proprio per la parentesi con l’attore hollywoodiano. “La castità per me è una scelta che nulla ha a che fare con la religione o la moralità, bensì dipende dalla difficoltà di incontrare una persona seria con cui costruire qualcosa”, ha dichiarato invece al settimanale Lei poco tempo fa, spiegando anche di essere stata parecchio sfortunata in amore, nonostante si consideri una donna intelligente e dalla spiccata sensibilità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA