Flavia Vento: “Ecco perché ho iniziato a bere”/ Lettera alla De Blanck: “Scusati!”

È ancora nella memoria dei telespettatori del Grande Fratello Vip 2020 l’abbandono di Flavia Vento e la successiva lite nata con la contessa Patrizia De Blanck. Uno scontro che è andato avanti anche dopo l’uscita della Vento, che si è detta particolarmente offesa quando la nobildonna le ha dato dell’ubriaca, seppur solo per scherzo. Flavia ha infatti raccontato di aver avuto una brutta esperienza in passato con conseguenti problemi con l’alcol. Tuttavia ha deciso di spiegare nel dettaglio cosa le è accaduto con una lettera scritta e pubblicata poi sul settimanale DiPiù. Parole indirizzate proprio alla De Blanck, attraverso le quali Flavia racconta di come sia uscita da questi problemi grazie alla sua grande fede.

Flavia Vento torna ad attaccare la Contessa: “Mi hai insultato e devi chiedermi scusa!”

Flavia Vento racconta di aver iniziato a bere circa 10 anni fa, dopo essere stata tradita dal suo fidanzato. “L’aver scoperto quel tradimento ha creato nel mio cuore una ferita che ha sconvolto tutta la mia vita” ha scritto l’ex gieffina, che dopo quel tradimento ammette di aver perso fiducia negli uomini. “Quel tradimento continuava a crearmi una grande sofferenza. Così ho iniziato a bere per non pensare a quel dolore” ha ancora aggiunto, confessando di esserne uscita circa 2 anni fa. È per questo che le parole della De Blanck l’hanno colpita: “Cara De Blanck mi hai insultato dandomi dell’ubriacona, chiedimi scusa!” ha così chiesto nella lettera, “Hai sbagliato a darmi dell’ubriacona. Mi hai ferito con quelle parole perchè una volta bevevo, ma fortunatamente ne sono uscita.” Come replicherà adesso la Contessa?



