FLAVIA VENTO, ESCE DAL GRANDE FRATELLO VIP/ Pianto choc: “Mi mancano i miei cani”

Flavia Vento a sorpresa fuori dal Grande Fratello Vip e per sua precisa volontà. E’ durata solo 24 ore l’avventura della showgirl romana nella casa più spiata dagli italiani, decisione del ritiro maturata dopo un pomeriggio turbolento, in cui gli altri concorrenti del reality sono stati richiamati e disturbati dalle urla e i pianti di Flavia. Già nel pomeriggio di martedì Flavia Vento aveva esplicitamente parlato di voler abbandonare la casa a causa della nostalgia per i suoi cani, e la preoccupazione che non potessero star bene senza di lei. Una preoccupazione che si è trasformata in una vera e propria crisi d’ansia, che gli altri concorrenti del reality hanno provato a tamponare, ma di fronte alle insistenze di Flavia alla fine anche i colleghi gieffini hanno deciso di avallare la decisione di chiudere solo dopo un giorno l’esperienza nella trasmissione. “Domani mattina alle 10:00 me ne vado” aveva annunciato la Vento, ma in serata la situazione è peggiorata. Lungo confronto con gli autori nel confessionale e alla fine la decisione è diventata ufficiale: alle 00:30 di mercoledì 16 settembre Flavia Vento ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip.

FLAVIA VENTO FUORI DAL GF VIP, I COMMENTI

Come detto, i colleghi del Grande Fratello Vip hanno alla fine preso atto che la decisione di Flavia Vento, visto il suo stato d’ansia crescente, sia stata la migliore. Ma i concorrenti hanno poi commentato con non poche perplessità quanto accaduto nella giornata di martedì: “I cani sono una scusa, ma quali cani. Non può nemmeno andarli a prendere adesso. Ci andrà domani. Poteva aspettare fino a domani,” ha commentato Patrizia De Blanck poco convinta della sincerità di Flavia. Massimiliano Morra è stato altrettanto perentorio: “Stava svalvolando. È un po’ eccessivo, ma se davvero è tanto legata ai cani ci può stare. Per me, però, ha buttato un’occasione nel cesso. Era consapevole che veniva qui e i cani non li vedeva”. Secondo Matilde Brandi, Flavia Vento era imbarazzata di annunciare durante la diretta in prima serata una decisione del genere: “Non voleva dirlo venerdì davanti a tutta Italia, ha preferito andare via ora”. E ora gli autori potrebbero decidere di lanciare un nuovo concorrente nel reality.



© RIPRODUZIONE RISERVATA