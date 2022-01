Flavia Vento “ettogramma!”, errori e gaffe/ Rimandata a “Back to School”, oggi sarà promossa?

Flavia Vento riandata una volta sarà promossa?

Stasera alle 21. 27 su Italia Uno c’è una nuova puntata di “Back to School”. I Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola sono: Paola Caruso, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta e Totò Schillaci. Inoltre saranno presenti in puntata anche i “rimandati” dalla puntata precedente, vale a dire Flavia Vento e Scintilla. Martedì scorso, la showgirl ha fatto letteralmente impazzire il pubblico con le sue irriverenti gaffe in matematica. In breve tempo sui social è diventato virale l’hashtag #ettogramma, dopo che l’ex fidanzata di Marco Prato, ha tramutato la parola, a lei sconosciuta, “ettogrammo”, appunto, in “ettogramma”. Tra gaffe e risate, in suo soccorso si sono catapalutati la maestrina e i bambini, provando a riportarla alla quotidianità dei fatti, citandole il famoso etto di prosciutto.

Fidanzati Flavia Vento: da Marco Prato a Tom Cruise/ Il gossip su Francesco Totti

Flavia Vento: l’esame insufficiente difronte alla Commissione. Le gaffe non mancano

Dopo i numerosi errori, l’esame di Flavia Vento davanti alla Commissione non è andato meglio, anzi. La showgirl ben presto butta tutto “in caciara” provando a fare la simpatica tra il gelo dei presenti. La professoressa Bertucci rimane impassibile quando viene ribattezzata dall’allieva “Bertuccia”. L’esame di matematica va tutto sommato bene, nonostante i dubbi persistenti sulle unità di misura: “Il multiplo di un grammo? Due grammi!”. Si passa quindi all’esame di scienze. In anatomia, l’ex modella dà il peggio di sè: “Le ossa lunghe? Le gambe”. Va decisamente meglio con le domande di cultura generale: Flavia Vento sa perfettamente cos’è il plancton, che in Brasile si parla il portoghese e che in Giappone si beve il sakè. Tutto questo però non basta: la Commissione decide di rimandarla.

LEGGI ANCHE:

Flavia Vento e l'amore col finto Tom Cruise: "E se era lui?"/ "Ci ripenso e…"Flavia Vento, il flirt con Tom Cruise/ "Ho vissuto un sogno, ma era una truffa amorosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA