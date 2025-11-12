Flavia Vento: “Farò la Spiritual Coach, ecco cos’è”/ Mary Segneri punzecchia a La Volta Buona: “Senza studiare…”

Dal tema culinario a quello spirituale è un attimo; a La Volta Buona si prende la scena Flavia Vento e il suo recente annuncio sui social a proposito della scelta di iniziare un percorso da Spiritual Coach. L’ex showgirl ha spiegato le ragioni che l’avrebbero spinta a seguire questa strada offrendo a chi ne avesse bisogno un supporto psicologico che è frutto, come da lei spiegato, tanto di esperienze personali quanto di studi meticolosi.

“Ho creato questa cosa perchè mi sento capace di farlo, sono un motivatore; non si parla di religione ma di tecniche energetiche, di respiro, di meditazione. Il costo? Pochissimo”. Queste le parole di Flavia Vento a La Volta Buona a proposito della sua attività da Spiritual Coach; prendendo spunto da quanto scritto sui social, ha voluto anche precisare: “Ho studiato per fare queste cose; non ho un attestato ma sono tutti temi che ho studiato”. Interviene a questo punto Mary Segneri, interdetta sulla questione della mancanza di un attestato effettivo. Arriva puntuale la replica di Flavia Vento: “Per parlare di cose spirituali posso garantirti che ho vissuto tante cose che legittimano questa cosa…”.

Mary Segneri ‘punge’ Flavia Vento: “Hai detto che per fare l’attore non serve studiare…”

Non poco perplessa Mary Segneri che, appresa la decisione e le argomentazioni di Flavia Vento, si è lasciata andare ad una considerazione pungente: “Ho sentito che avresti detto che per fare l’attrice non bisogna studiare…”. Il parere della conduttrice verte proprio su quanto detto dall’ex showgirl, ovvero il cimentarsi in un percorso da Spiritual Coach senza un attestato. Flavia Vento, anche un po’ infastidita, ha confermato ulteriormente il suo punto di vista anche a La Volta Buona ma prima che potessero partire delle ulteriori scintille tra le due ospiti ci ha pensato Caterina Balivo a cambiare argomento.