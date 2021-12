Flavia Vento “finto Tom Cruise non mi ha bloccato”/ “Strano, se fosse un truffatore…”

Anche Flavia Vento sarebbe stata vittima di una presunta truffa amorosa da parte di un uomo che su internet si è spacciato per l’attore Tom Cruise. La showgirl è intervenuta nell’ultima puntata di Zona Bianca, aggiornando sulla sua vicenda persona: “C’è una notizia”, ha anticipato, “non mi ha bloccato, quindi ho provato a scrivergli. Gli ho scritto per vedere se mi aveva bloccato. Il numero è ancora attivo quindi… è molto strano”.

Alessandro Cecchi Paone, ospite in studio in trasmissione si è detto perplesso e stupito dal momento che non ci sarebbero dubbi sul fatto che non sia il vero attore: “Cosa vuoi andare avanti con un finto Tom Cruise?”, ha domandato l’ospite di Giuseppe Brindisi. La Vento, di contro, ha ribadito di aver solo controllato se “quello che si è finto per sei mesi Tom” l’avesse o meno bloccata.

Flavia Vento ed i dubbi sul finto Tom Cruise

Flavia Vento ha precisato di essere in possesso di un numero di cellulare americano e per sei mesi ha messaggiato con un presunto uomo che si spacciava per il celebre attore. A suo dire però sarebbe strano il fatto che non l’abbia ancora bloccata: “Se fosse stato davvero un truffatore, mi sembra strano che non l’abbia fatto”, ha insistito durante il collegamento.

Flavia ha poi precisato ad Alba Parietti che nel suo caso non c’era stato uno scambio di messaggi via social ma attraverso un numero di telefono, su Whatsapp. “Non ho nessuna colpa se questa persona mi ha scritto su Twitter dicendomi che era Tom per sei mesi”, si è giustificata ancora la showgirl. “Io ho credo in un sogno”, ha aggiunto, “però è un po’ strano” ha chiosato, scatenando ancora un po’ di ironia da parte di Cecchi Paone e del padrone di casa del programma di Rete 4: “E’ molto strano!”.

