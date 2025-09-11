Flavia Vento, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato di una breve liaison con il noto cantante Enrique Iglesias.

Lo studio de La Volta Buona ha accolto la travolgente e briosa Flavia Vento che, per la puntata di oggi, ha offerto nuove rivelazioni a proposito del suo passato sentimentale. Non sono mancate le riflessioni filosofiche sul concetto di tempo e sulla sua reale esistenza e consistenza, ma la scena è tutta per il flirt del passato con il celebre cantante Enrique Iglesias.

“Devo ringraziare la Rai, l’ho conosciuto quando abbiamo registrato Furore con Alessandro Greco su Rai Due e lì c’era Enrique che cantava, quando l’ho visto sono svenuta. Siamo andati a cena con la produzione, a Napoli, e c’è stato un bacio”. Questo il racconto di Flavia Vento sul flirt con Enrique Iglesias; una liaison breve ma che è rimasta ben impressa nella memoria della showgirl: “Poi ci siamo rivisti a New York, mi ha portato al Madison Square Garden per un concerto e lì mi ha presentata come la sua fidanzata e io svenivo… Parliamo degli anni 2000!”.

Flavia Vento a La Volta Buona: “La moglie di Bruce Willis lo ha cacciato di casa…”

Pare che in passato Flavia Vento abbia avuto a che fare anche con un’altra star dello showbiz internazionale: Bruce Willis. La showgirl – ospite a La Volta Buona – promette di tornare in un’altra puntata per approfondire ma nel frattempo si concentra sulle ultime notizie a proposito della malattia dell’attore. “Dobbiamo parlarne perchè sono rimasta molto male. La moglie lo ha mandato via di casa perchè lui è malato… L’hanno messo in una struttura”. Interviene Caterina Balivo che si sente in dovere di precisare: “Non è così, lui purtroppo non sta bene. Ha bisogno di essere seguito in una struttura, non è stato mandato via di casa!”.