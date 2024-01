Flavia Vento, flirt con Francesco Totti in passato?/ La ricostruzione del gossip, lei è pronta a raccontare…

Flavia Vento e il presunto flirt con Francesco Totti: la ricostruzione dei fatti

Oltre ad una ricca carriera televisiva, che l’ha consacrata nel corso degli anni come showgirl e personaggio tv, Flavia Vento è spesso finita al centro della cronaca rosa per la sua chiacchierata vita sentimentale. A lei, infatti, sono stati accostati numerosi flirt e storie d’amore, vere o presunte tali, rimbalzate sui principali rotocalchi e siti di cronaca rosa. Ma c’è un nome che più di tutti fa rumore, e sul quale non è ancora stata fatta del tutto chiarezza: quello di Francesco Totti.

L’ex Capitano della Roma, infatti, avrebbe avuto un presunto flirt con la Vento in passato, da lui però sempre negato, più precisamente poco prima delle sue nozze con Ilary Blasi. Dei presunti tradimenti se n’è tornato a parlare soprattutto nell’ultimo anno, in seguito alla separazione tra Totti e la conduttrice Mediaset. E soprattutto nell’ultimo periodo quando, nel docufilm targato Netflix Unica e in una recente intervista a Verissimo, la Blasi si è detta convinta di essere stata più volte tradita dall’ex marito.

Flavia Vento pronta a raccontare la verità? Oggi ospite a La volta buona…

Tra i nomi con cui Ilary Blasi sarebbe stata tradita, stando alle indiscrezioni del gossip, figurerebbe anche quello di Flavia Vento. Tale presunta scappatella era stata però negata dallo stesso Totti, ma è oggi che la Vento si dice pronta a raccontare quello che, sinora, ha sempre tenuto nascosto a riguardo. “A breve, visto che mi nominano tutti, dirò la verità tra me e Francesco Totti”, aveva promesso in un messaggio condiviso il 5 dicembre su X, come riporta Repubblica, poi rimosso.

Il momento della sua verità sembra essere arrivato e dovrebbe andare in scena oggi pomeriggio, nel salotto de La volta buona. La showgirl è infatti ospite di Caterina Balivo nel programma pomeridiano di Rai1 e, finalmente, potrebbe fare luce e raccontare la sua versione dei fatti sui suoi reali rapporti con il Pupone.

