Flavia Vento: “Flirt con Francesco Totti? Sì, c’è stato”/ “Non si è comportato bene nei miei confronti”

Flavia Vento conferma di avere avuto un flirt con Francesco Totti: i dettagli

Solo pochi giorni fa, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Flavia Vento faceva cenno al suo rapporto con Francesco Totti, annunciando che a breve avrebbe raccontato tutto. Ospite di Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, nella puntata che andrà in onda oggi, 18 gennaio 2024, in seconda serata, Flavia ha effettivamente rotto il silenzio su questa storia che da anni accende il gossip e fa discutere.

“C’è stato un flirt con Francesco Totti nel 2001, un breve flirt”, ha ufficialmente confermato Flavia Vento. Ha quindi raccontato il loro primo incontro e le domeniche trascorse allo stadio: “Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo”. Ha però tenuto a sottolineare che: “È una storia di cui si parla da vent’anni e si è detto di tutto”.

Flavia Vento e l’attacco a Totti: “Non si è comportato bene nei miei confronti”

Per anni Flavia Vento non ha mai voluto parlare apertamente di questa storia, né confermare o smentire i dettagli più discussi di questo presunto flirt. Nel corso dell’intervista a Monica Setta, la showgirl ha spiegato il perché di questo atteggiamento: “Ogni volta che parlo di questa storia rimango un po’ così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per vent’anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia famiglie, ho subito e sofferto. Totti non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio”, ha concluso. Una confessione, quella di Flavia, che d’altronde arriva dopo il documentario ‘Unica’, in cui Ilary Blasi ha raccontato la sua versione della fine del matrimonio con Totti, parlando anche di tradimenti.











