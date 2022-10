Flavia Vento: “Gli alieni mi hanno parlato”/ “Il video dell’Ufo? Quello era finto però l’ho visto davvero”

Flavia Vento conferma di aver visto un Ufo: nuovi dettagli a Pomeriggio 5

Flavia Vento, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, torna a parlare dell’avvistamento dell’Ufo di qualche giorno fa e spiega cos’è accaduto. “Io mi sveglio alle sei di mattina, vado in giardino e c’era la costellazione di Orione, che è la mia preferita – esordisce in studio, spiegando che – era buio e ho visto questa luce che si muoveva velocissima”.

Ammette però che il video che ha poi pubblicato sui social, in cui dice che quello nelle immagini è un Ufo, è in realtà un elicottero: “Io quello che ho visto veramente non l’ho ripreso. Quello che ho messo su Twitter è una presa in giro che ho pubblicato per far ridere i miei utenti.”

Flavia Vento dunque conferma di aver visto un Ufo pochi giorni fa e ritiene inoltre di aver parlato telepaticamente con gli extraterrestri. Questi le avrebbero parlato della quinta dimensione: “Mi hanno detto che stiamo vivendo un periodo di trasformazione globale del nostro mondo, delle nostre realtà. – ha spiegato la Vento in studio, continuando poi – La quinta dimensione è quella in cui le persone vivono un’illuminazione, una cosa più spirituale. Me l’hanno detto gli alieni, credono lo abbiamo fatto perché io ho una connessione mentale, telepatica con loro.” Vladimir Luxuria, in studio al fianco della Vento, si è poi lasciata andare ad una battuta sul caso: “Pensa te, gli extraterrestri che cercano forme di vita intelligente hanno trovato Flavia Vento!”

