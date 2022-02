Flavia Vento “Ho dimenticato Tom Cruise”/ “No vax? Io credo nei vaccini, ma ora…”

Quante di noi hanno sognato di essere al fianco di Pete Mitchell, alias Tom Cruise in Top Gun? L’attore americano da sempre è tra gli uomini più desiderati al mondo e il protagonista dei sogni di milioni di donne. Ecco, lo scorso maggio ha fatto capolino nel cuore della nostra Flavia Vento, ma ahinoi si è trattato di una truffa a suo danno. Così, tra rumors e false dichiarazioni, è arrivato il giorno in cui Flavia ha narrato come sono andati i fatti e chiarito la vicenda. Soprattutto, ora sembra aver dimenticato il bel Tom, che per un momento l’ha fatta sognare e innamorare.

Ciao Flavia quali sono i tuoi programmi dopo Back to school?

Al momento, non posso ancora dire nulla. Quest’anno è iniziato bene e con grinta. Vi posso solo anticipare, che presto mi vedrete coinvolta in un bellissimo progetto televisivo.

Quindi, finalmente hai dimenticato Tom Cruise?

Alzi la mano chi non ha mai desiderato una storia con Tom? Quando sono stata contattata da un altro account con il suo nome, ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati il numero di telefono. Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, quindi ho provato a videochiamarlo, ma cadeva sempre la linea. Credevo che mi volesse conoscere prima, solo in chat. Poi, ho scoperto l’inganno e quello che si celava dietro tutto quel falso romanticismo.

Sei un’adepta di Scientology. Cosa ti ha spinto verso la comunità?

Per migliorarmi. Devo sistemare la mia sicurezza interiore. Tutti noi abbiamo una mente analitica e una mente reattiva. Tutti i nostri traumi che abbiamo vissuto nell’infanzia sono immagazzinati dentro al cervello di ognuno di noi. Grazie alla tecnica usata da Scientology si arriva alla rimozione di questi traumi.

Come stai vivendo questo periodo di pandemia?

Sono fiduciosa che presto potremo tornare alla vita senza mascherine e distanziamenti. Soprattutto, ho molta fiducia nella ricerca, nei medici e nei vaccini. Al momento, non posso vaccinarmi per questioni legate alla mia salute, sto facendo tutti gli esami possibili. Appena i dottori mi danno il via libera mi sottopongo alla vaccinazione. È importante vaccinarsi, per la nostra salute e quella di chi ci sta intorno.

