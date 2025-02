Riesce spesso a dividere il pubblico e far discutere con i suoi racconti e considerazioni, Flavia Vento sarà ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio il prossimo 15 febbraio 2025 e – come riporta Open – le anticipazioni raccontano di una chiacchierata scandita da aneddoti senza filtri, come spesso ci ha abituati, su temi riguardanti tanto la professione quanto la sua vita privata.

Stando alle anticipazioni riportate da Open – a proposito dell’intervista a Storie di donne al bivio di Monica Setta che andrà in onda il prossimo 15 febbraio – Flavia Vento avrebbe parlato di un momento molto difficile della sua vita dove ha quasi rischiato di cadere nel tunnel dell’alcolismo. Sarebbe stata la fede a distoglierla da quella tendenza nociva diventando così una persona diversa: “Bevevo una bottiglia di vino al giorno, poi ho pregato la Madonna e ho smesso”.

Non è mancato anche il tema sentimentale nel corso dell’intervista a Storie di donne al bivio di Monica Setta, come riporta Open. Flavia Vento ha infatti assicurato di essere pronta ad una nuova relazione e soprattutto di essere disposta ad investire sentimenti importanti e non solo. “Voglio rompere il voto di castità”, avrebbe raccontato e, a tal proposito, un uomo che potrebbe esaudire tale volontà sarebbe uno dei più chiacchierati del momento: Fedez. “E’ un uomo che potrebbe piacermi”. E ancora, in riferimento ai propositi sentimentali in generale: “Ho voglia di innamorarmi seriamente”. Anche la tv al centro della conversazione con una candidatura non da poco: “L’Isola dei Famosi 2025? Se dovessero chiamarmi volerei subito!”.

Non resta dunque che attendere la messa in onda dell’intervista di Flavia Vento a Storie di donne al bivio di Monica Setta – il prossimo 15 febbraio 2025 – per conoscere nel dettaglio le argomentazioni e i temi affrontati da Flavia Vento e accennati con le anticipazioni.