Flavia Vento: “Ho visto un ufo, ha lampeggiato!”/ “Stavo guardando Orione e…”

Flavia Vento ha rivelato su Twitter di avere visto un ufo. O, almeno, questa è la percezione che ha avuto nella mattinata odierna la showgirl, tra le protagoniste dell’ultima edizione de “La Pupa e il Secchione Show”, andata in onda su Italia 1 e condotta da Barbara D’Urso. In particolare, sul suo profilo campeggia il seguente cinguettio, corredato da esultanza finale: “Stamattina ho visto un ufo, erano le 6.30 di mattina. Guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato. Evviva, segnaliiiiiiii”.

Flavia Vento sul caso Totti-Ilary: "Tradimento? Un giorno parlerò"/ "Spero arriveranno delle scuse…"

Non è, peraltro, la prima volta in assoluto che Flavia Vento sostiene di avere avvistato un ufo: l’aveva già fatto nel gennaio 2021, sempre per mezzo di Twitter, asserendo di essersi imbattuta in un disco volante che aveva lampeggiato due volte in cielo. Chiaramente, le reazioni dei social alle parole della donna non sono mancate e molte di esse sono attraversate da una tagliente ironia…

Flavia Vento paparazzata con Tom Cruise/ La showgirl incontra il vero attore

FLAVIA VENTO E L’UFO AVVISTATO, IL WEB: “A ME HA FATTO I FARI!”

Fra i commenti più seri in risposta al post di Flavia Vento, ci sono quelli di coloro che si concentrano sulle costellazione: “Non metto in dubbio l’ufo. Faccio presente che la costellazione di Orione, alle 6.30 di mattina, non era visibile: bassa sull’orizzonte e c’era troppa luce”. E, ancora: “Questo può essere, ma quelli che dicono che non si vede sono male informati. Io queste notti ore 1.30/2.00 (insonne) la vedo benissimo, sto in Liguria e ho il terrazzo sul mare e a quell’ora lì non è molto alta sull’orizzonte. Però oggi il sole sorgeva alle 7.29 e alle 6.30 mmmh”.

Barbara D'Urso accusata di trash/ Flavia Vento la difende "È l'Italia"

Un utente, invece, non ha preso sul serio l’ex volto di “Back to school”, twittando quanto segue: “Io ne ho incontrato uno sulla Casilina, altezza via Tor Tre Teste. Mi ha fatto i fari, evviva segnaliiiiii”. Per poi concludere: “Non so se fa più ridere che tu abbia visto un ufo o che alle 6 di mattina di inizio ottobre stai alla finestra a guardare una costellazione che è visibile da dicembre a maggio”.

Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed e’passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 5, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA