Flavia vento, i suoi fidanzati: da Bentivoglio a Totti/ Tom Cruise? “Non lo voglio denunciare…”

Flavia Vento, farà parte del cast de La Pupa e il Secchione 2022; la famosa showgirl italiana vanta numerose partecipazioni in programmi televisivi ma anche una vivace lista di amanti famosissimi…Lei non è mai stata sposata e non ha mai avuto figli, ha avuto relazioni importanti, come quelle con l’attore Fabrizio Bentivoglio e con il regista Mimmo Calopresti ed alcuni flirt, tra cui: Marco Prato, il nobile Emanuele di Gresy, Francesco Totti e perfino…Tom Cruise!

Le relazioni più durature, come quella con Bentivoglio, si erano concluse in modo pacifico, tanto che la showgirl ne conserva un bel ricordo, ciò non si può dire delle altre, di cui Flavia afferma: “Nel corso della mia vita ho incontrato solo uomini sbagliati, quindi mi sono dedicata ad altro”, infatti come ricorderete dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip, lei aveva deciso di fare un voto di castità e dedicarsi alla preghiera; prima che ciò accadesse però, i suoi flirt erano stati molto discussi, soprattutto quello con Totti, che la showgirl avrebbe avuto nel 2005, prima del suo matrimonio con Ilary Blasi e la storia con Marco Prato, che l’ha sconvolta dopo le notizie di cronaca nera che lo hanno visto protagonista e lo hanno poi portato al suicidio.

L’ultimo flirt di Flavia Vento…Tom Cruise!

L’ultimo flirt rivelato dalla showgirl in vari programmi televisivi, come Mattino 5, è stato quello con Tom Cruise, o almeno era quello che lei credeva… Infatti, sembra che Flavia sia stata vittima di una truffa sul web ma paradossalmente pare anche che la vicenda abbia lasciato in lei anche qualcosa di positivo. Flavia racconta a Mattino 5 che per circa 6 mesi ha chattato con un uomo, questo, si spacciava per l’attore hollywoodiano e solo in seguito ha capito che era tutta una trappola.

Lei ha affermato: “le nostre conversazioni sono state sempre carine, diceva che ero una Dea, mi chiamava Sole… E’ stato molto romantico.” Durante le conversazioni, lei ha sempre chiesto all’uomo di fare una videochiamata ma lui rifiutava sempre, fino a che, grazie al consiglio di un’amica si è finalmente svegliata da questo incubo. Quando questa storia “utopica” è finita, Flavia c’è rimasta molto male perché nonostante tutto ha provato delle belle emozioni e si era affezionata, ha infatti affermato: “in cuor mio spero ancora che sia Tom”. Alle accuse che le sono state rivolte dopo questa vicenda, ha invece risposto: “non lo voglio denunciare, perché magari è un poveraccio che ha dei figli”.

