Flavia Vento: “Il finto Tom Cruise mi dedicava canzoni e rose”/ Patrizia Groppelli esplode: “Boccalona”

Flavia Vento per mesi ha creduto di parlare con Tom Cruise: in realtà non era altro che un truffatore che le ha chiesto poi dei soldi. A Mattino 4, racconta: “Con Internet è molto facile perché ti arrivano dei messaggi su Twitter, Instagram… Queste persone ti mandano dei messaggi, ti dicono ‘So che sei un mio fan’ e tu ci credi. Il finto Tom, ad esempio, aveva usato delle parole che lui usa sempre, come ‘Grazie per il tuo continuo supporto’. Quindi tu ci credi, studiano bene tutto” spiega Flavia Vento. Parole che fanno sorridere in studio, con Federica Panicucci che replica: “Beh Flavia, ma i truffatori sono così. Studiano le persone che emulano”, con Patrizia Groppelli che la definisce “boccalona”.

“Flavia Vento si fa trascinare dalle emozioni, è una sentimentale, vuole d’amore vero ed è una preda facile” la difende Roberto Poletti. Il conduttore continua: “Il problema non è Flavia ma sono le persone deboli che credono a queste cose, pensano di parlare con la Madonna o agli alieni (proprio la Vento disse di aver parlato con gli alieni, ndr)”. La truffa sentimentale ai danni di Flavia Vento si è conclusa con la richiesta di soldi: “Io ci sono rimasta malissimo perché ci credevo, mi mandava delle canzoni bellissime, mi mandava le emoji delle rose, mi diceva che ero una dea… Lui delle volte chiama le sue ex fidanzate ‘goddess’”.

Flavia Vento: “Tom Cruise mi segue su Twitter”

Dopo il racconto di Flavia Vento a Mattino 4, la Groppelli non ha dubbi: “Tu secondo me credi ancora che sia Tom Cruise. Tu devi disintossicarsi”. Poi, le dà un consiglio: “Tu vuoi conoscere Tom Cruise e vuoi raccontargli che pensavi che lui ti scrivesse? Ma che figuraccia è, non farlo”. Anche Roberto Poletti è d’accordo: “Anche secondo me ci crede ancora e facciamoglielo credere allora. L’unica cosa che ha capito è che non deve sganciare dei soldi”.

Dal palco del Festival di Roma, secondo Flavia Vento Tom Cruise ha salutato proprio lei: “Lui mi segue anche su Twitter. Io ho un sogno, lui mi piace e quando vedo questo video mi emoziono”. Il finto Tom Cruise, durante la truffa sentimentale, diceva a Flavia Vento di non avere tempo di chiamarla su FaceTime perché era troppo impegnato: “Usava troppe parole uguali a lui, mi diceva sempre dove era… Io ci sono cascata. A me dei soldi non interessa niente, se mi fosse interessato sarei rimasta in tutti i reality”.

